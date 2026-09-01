EEUU dice que está atacando objetivos en Irán mientras repuntan las hostilidades

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El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington, el 31 de agosto del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin) AP

El Comando Central de Estados Unidos informó el martes que los ataques “siguen a recientes intentos de ataques por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y contra militares estadounidenses desplegados en la región”.

El ejército de Estados Unidos indicó el domingo que atacó lanzacohetes en la isla de Larak, en el estrecho de Ormuz. Irán respondió lanzando misiles contra instalaciones norteamericanas en Jordania, que fueron interceptados, mientras Emiratos Árabes Unidos señaló que detuvo un dron iraní sobre sus aguas.

El presidente Donald Trump reconoció el lunes que podrían ser necesarios más ataques.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP