EEUU dice que destruyó 2 lanchas iraníes que intentaban capturar un dron marino

Un pájaro vuela cerca de un monumento que representa un misil y el puño cerrado del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió en el ataque de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, en la Plaza de la Revolución Islámica, en el centro de Teherán, el martes 15 de septiembre de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

El capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central del ejército estadounidense, afirmó que dichas embarcaciones “intentaron recientemente tomar posesión de un vehículo de superficie no tripulado de Estados Unidos”, pero que el ejército “respondió con firmeza”.

Los medios estatales iraníes informaron el lunes que un par de botes pesqueros fueron atacados en la provincia de Hormozgán, en la costa sur de Irán, y que se reportó la desaparición de varios pescadores, con base en declaraciones de un funcionario provincial.

Se trata del más reciente enfrentamiento en la guerra que Estados Unidos e Israel comenzaron hace más de seis meses, mientras ambas partes buscan el control del estrecho de Ormuz. El conflicto ha elevado el costo del petróleo y los precios de la gasolina, lo que plantea problemas políticos para el presidente estadounidense Donald Trump y para el Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato a realizarse en noviembre.

“El petróleo caerá como una roca tan pronto como termine el conflicto militar con Irán, y eso no tardará”, publicó Trump en redes sociales.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llamó el martes al ministro de Relaciones Exteriores de Omán para hablar sobre los esfuerzos de la nación árabe para reducir las tensiones y reabrir el estrecho de Ormuz, informó el Departamento de Estado.

Además del golpe a la economía mundial, nuevos informes desde Washington han detallado los costos para Estados Unidos de la guerra contra Irán, la reducción de las reservas de interceptores avanzados de misiles y los daños infligidos a aeronaves, bases y puestos diplomáticos estadounidenses.

La Oficina Presupuestaria del Congreso, un organismo no partidista, indicó el martes que la guerra le ha costado al Pentágono más de 38.000 millones de dólares hasta el 1 de agosto y costará hasta 3.000 millones de dólares al mes o más, dependiendo de la intensidad del conflicto. Esa cifra coincide en gran medida con lo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha dicho al Congreso que han costado los combates hasta ahora.

La Oficina Presupuestaria del Congreso señaló que se prevé que la guerra contribuya a la inflación hasta el primer trimestre del próximo año.

Los ataques iraníes también han dañado y destruido cientos de edificios y otras estructuras en bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio, así como decenas de aeronaves y drones estadounidenses, según un informe del inspector general del Pentágono publicado el lunes.

Hawkins explicó el martes que el dron marítimo involucrado en el más reciente choque es un “Saildrone” —de unos 8 metros (25 pies)— que puede operar por sí solo. El Comando Central de Estados Unidos los ha estado utilizando en la región durante varios años para vigilar el tráfico marítimo.

Hawkins afirmó que todos los drones de superficie del comando “siguen plenamente contabilizados”. Desde hace tiempo, el ejército estadounidense sostiene que la tecnología de los Saildrone está disponible comercialmente y no es de naturaleza sensible.

Ahmad Nafisi, vicegobernador de Hormozgán, dijo a la Agencia de Noticias de la República Islámica que las dos embarcaciones fueron atacadas el lunes por la tarde por un “dron enemigo” en el golfo Pérsico. El informe de la agencia no menciona un intento de las fuerzas iraníes de apoderarse de un dron de Estados Unidos.

El incidente más reciente, del que informó Axios anteriormente, ocurre una semana después de que la televisión estatal iraní reportara que la Marina del país capturó uno de los drones submarinos del ejército de Estados Unidos en la entrada del estrecho de Ormuz.

Hawkins indicó entonces que un dron Anduril Dive-LD había sufrido una falla mientras vigilaba las aguas de la región y que el ejército de Estados Unidos ya no lo tenía en su poder. Subrayó que el dron estaba defectuoso y señaló que también era un “modelo más antiguo que no recopilaba datos sensibles ni llevaba ningún equipo de sonar o radar clasificado”.

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Los periodistas de The Associated Press Sally Abou AlJoud en Beirut y Lisa Mascaro y Matthew Lee en Washington contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP