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EEUU designa a otros dos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno estadounidense publicó el jueves en el Registro Federal la designación como organizaciones terroristas extranjeras de otros dos cárteles mexicanos: el Cártel de Juarez, en la frontera con Texas; y Los Viagras, un grupo criminal del estado occidental de Michoacán.

Con estas designaciones suman ocho las organizaciones delictivas mexicanas consideradas terroristas —entre ellas destacan el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación—, una etiqueta que el presidente Donald Trump extendió a los cárteles latinoamericanos a partir de febrero de 2025 y que permite a las autoridades estadounideses acciones más agresivas contra ellos o contra cualquiera que, a su juicio, les preste apoyo.

Según argumentó el secretario de Estado Marco Rubio al solicitar la designación, ambos grupos criminales han cometido actos terroristas o hay un serio riesgo de que los cometan y amenacen "la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos”.

Tanto su fundador, Amado Carrillo Fuentes —conocido como “El Señor de los Cielos” por cruzar enormes cargamentos de droga en avionetas en los años 90— como los hermanos e hijos que le sucedieron hicieron del trasiego de toneladas de droga un negocio millonario. Pese a las detenciones de muchos de sus líderes, el cártel y sus células o bandas aliadas mantienen el control de una importante infraestructura para introducir cargamentos ilegales en territorio estadounidense.

Para el analista mexicano David Saucedo su designación es clave para que Estados Unidos pueda llevar a cabo acciones más contundentes en la frontera donde otros dos grupos, el Cártel del Golfo y el del Noreste, ambos en el extremo oriental de la franja limítrofe con Texas, fueron designados terroristas en febrero de 2025.

Michoacán, de nuevo en la mira con Los Viagras

Los Viagras es un cártel local del estado occidental de Michoacán que ya tiene otros dos grupos criminales designados como terroristas: Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana.

Los Viagras surgieron después del levantamiento armado de las autodefensas en 2013 y 2014 que lograron expulsar a muchos de los antiguos cárteles de esa región, sólo para ver cómo eran sustituidos por otros nuevos poco después.

El grupo está liderado por Nicolás Sierra Santana, contra quien pesa desde junio de 2025 una acusación en el Distrito de Columbia por conspiración para el tráfico de drogas. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que facilite su captura.

Los Viagras se han caracterizado por cambiar de lealtades y alianzas —en un tiempo fueron socios de Cárteles Unidos— para afianzar el control regional del territorio. Sus negocios clave son la extorsión, con la que intimidan a todo tipo de productores y comerciantes, y la producción de drogas sintéticas que luego venden a otros cárteles que los mueven hacia Estados Unidos.

FUENTE: AP

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