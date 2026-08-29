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EEUU deporta a República Centroafricana a hermano de afganos que ayudaron a Ejército estadounidense

DAKAR, Senegal (AP) — Estados Unidos deportó el sábado a decenas de personas a la República Centroafricana, entre ellas un afgano cuyos hermanos colaboraron con el ejército estadounidense, según su abogada y un grupo de defensa.

ARCHIVO - Vista aérea de Bangui, República Centroafricana, el 8 de marzo de 2024. (Foto AP/Sam Mednick, archivo)
ARCHIVO - Vista aérea de Bangui, República Centroafricana, el 8 de marzo de 2024. (Foto AP/Sam Mednick, archivo) AP

El joven afgano, que tiene poco más de 20 años, obtuvo protección contra la deportación a Afganistán por parte de un juez estadounidense debido al temor de persecución por parte de los talibanes, indicó su abogada, Alma David.

La familia del hombre en Afganistán había recibido amenazas de los talibanes por el trabajo realizado por los hermanos en apoyo del ejército de Estados Unidos, de acuerdo con documentos judiciales vistos por The Associated Press.

Uno de los hermanos del joven vive en Estados Unidos y sirvió en el Ejército Nacional Afgano, que colaboró con el ejército de Estados Unidos antes que los talibanes tomaran el poder en 2021, señaló David.

Otro de sus hermanos era un piloto entrenado por Estados Unidos y fue asesinado por los talibanes, añadió.

El vuelo de deportación, que aterrizó el sábado en Bangui, la capital de la República Centroafricana, incluyó a 12 afganos y ocho iraníes y varias personas de Nepal y Nicaragua, informó Savi Arvey, directora de políticas, derechos de refugiados y de inmigrantes en Human Rights First.

Bajo una serie de acuerdos a menudo secretos, el gobierno del presidente Donald Trump ha deportado a miles de personas a dos docenas de países que no son los suyos cuando avanza con su campaña contra la inmigración, según defensores. Abogados de inmigración sostienen que la práctica se utiliza como un resquicio legal para devolver indirectamente a algunos solicitantes de asilo a países de los que huyeron.

El vuelo del sábado es el segundo hacia la República Centroafricana desde junio, cuando se trasladó a dos docenas de migrantes, entre ellos una mujer iraní que enfrenta persecución en su país de origen.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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