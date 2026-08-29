EEUU deporta a provocador británico de extrema derecha Milo Yiannopoulos

El activista ultraderechista Milo Yiannopoulos en un evento en Baltimore, Maryland, el 16 de noviembre del 2021. (AP foto/Julio Cortez) AP

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que Yiannopoulos fue devuelto a su país de origen el viernes después de ser acusado de permanecer más tiempo del permitido tras ingresar legalmente a Estados Unidos en mayo de 2019. Un juez de inmigración emitió una orden final de expulsión el 22 de julio después de que él no se presentara a una audiencia migratoria, señaló un portavoz de Seguridad Nacional.

Yiannopoulos fue arrestado el jueves en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, en Luisiana, y quedó detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“Eligió quedarse más tiempo del permitido, en violación de las leyes de nuestra nación”, indicó un portavoz de Seguridad Nacional en un comunicado.

Yiannopoulos y sus representantes no respondieron a solicitudes de comentarios, y él no ha publicado en la plataforma social X desde el jueves.

Yiannopoulos es un conocido defensor de causas conservadoras y con frecuencia ha adoptado posturas públicas provocadoras en las que critica el feminismo, el islam y a los inmigrantes. Ha sido especialmente partidario de la agresiva represión migratoria del presidente Donald Trump.

“Cero inmigración durante los próximos 20 años. Sin peros ni condiciones”, escribió Yiannopoulos en X el año pasado.

El ciudadano británico trabajó más recientemente para el rapero Ye, antes conocido como Kanye West, quien actuó en Nueva Orleans la noche del viernes.

Yiannopoulos saltó a la fama a comienzos de la década de 2010 como un escritor incendiario del sitio web conservador Breitbart News. Renunció en 2017 después de que reapareciera en internet un video en el que respaldaba la pedofilia. Más tarde se disculpó por esos comentarios y dijo que él mismo fue víctima de abuso sexual cuando era menor.

El arresto y la deportación de Yiannopoulos se producen en medio de un aumento a nivel nacional de las detenciones como parte de la ofensiva migratoria de Trump.

En publicaciones en redes sociales, el Departamento de Seguridad Nacional destacó el arresto de Yiannopoulos y difundió una foto de su fichaje. Añadió que alienta a las personas que están en el país ilegalmente a irse de manera voluntaria, al afirmar que Estados Unidos ofrece “3.000 dólares y un vuelo gratis para autodeportarse”.

“Alentamos a toda persona que esté aquí ilegalmente a aprovechar esta oferta y reservar la posibilidad de regresar a Estados Unidos por la vía legal correcta para vivir el sueño americano. Si no, será arrestado y deportado sin posibilidad de regresar”, señaló el departamento.

La agencia no respondió el sábado a preguntas que buscaban más detalles sobre el ingreso legal de Yiannopoulos en 2019, incluido si se le concedió una visa.

Activista empañado por controversia desde hace años

La activista conservadora de extrema derecha Laura Loomer recurrió rápidamente a las redes sociales para aplaudir el arresto de Yiannopoulos, tras años de enfrentamientos públicos entre ambas figuras.

“Fui la primera persona en informar sobre el hecho de que Milo estaba en Estados Unidos ilegalmente, donde incitó a la violencia contra el presidente Trump y trabajó para Marjorie Traitor Greene”, escribió Loomer en X.

La controversia en torno a Yiannopoulos se disparó en 2017 cuando realizó lo que llamó su “Troll Academy Tour” por campus universitarios de todo el país. Se produjeron peleas cuando algunos estudiantes protestaron por sus apariciones y lo acusaron de discurso de odio, mientras otros lo celebraban como un defensor de la libertad de expresión. Por esa época, Buzzfeed informó sobre las estrechas relaciones de Yiannopoulos con autoproclamados nacionalistas blancos.

En años recientes, Yiannopoulos siguió trabajando en la órbita del activismo conservador. En 2022 fue pasante de la entonces representante Marjorie Taylor Greene, según The Washington Post. Posteriormente dirigió la efímera campaña presidencial de Ye en 2024.

Más recientemente, Yiannopoulos ha trabajado como portavoz de Ye, quien también ha estado envuelto en su propia controversia tras comentarios antisemitas por los que el rapero se ha disculpado desde entonces.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP