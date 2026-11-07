EEUU afirma que disparó contra buque comercial en golfo de Omán que intentó romper bloqueo

Las fuerzas de Estados Unidos han estado imponiendo un bloqueo naval a Irán desde hace meses.
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JERUSALÉN (AP) — El Comando Central de Estados Unidos informó el sábado por la noche que inutilizó el buque con bandera de San Cristóbal y Nieves luego que ignorara múltiples advertencias e intentara abandonar la región tras visitar un puerto iraní.
Las fuerzas de Estados Unidos han estado imponiendo un bloqueo naval a Irán desde hace meses.
El ataque se produce un día después que el ejército llevara a cabo ataques limitados contra Irán, dirigidos contra un sistema de defensa aérea.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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