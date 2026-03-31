Edward Cabrera brilla en su debut con los Cachorros

Cabrera lanzó seis sólidas entradas en la victoria por 7-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles la noche del lunes. El derecho dominicano ponchó a cinco mientras realizó 80 lanzamientos —49 de ellos strikes— en el primer juego de una serie de tres.

“Hizo un trabajo tremendo. Tuvo buen control con todo. Tiene un repertorio eléctrico", dijo el receptor Carson Kelly. "Con todos esos lanzamientos y manteniendo a los bateadores adivinando, creo que no hay un solo pitcheo en el que puedas sentarte a esperar, y creo que eso es lo que realmente lo hace especial”.

Cabrera marcó el tono de su actuación al ponchar en la primera entrada a Mike Trout, la estrella de los Angelinos. El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana conectó de foul una recta de 97,2 millas por hora antes de abanicar un lanzamiento en curva con cuenta llena en el octavo pitcheo del turno.

“Simplemente salí y di el 100% como suelo hacerlo”, señaló Cabrera. "Ya me había enfrentado a él antes, pero solo quería salir y dar lo mejor de mí sin importar quién estuviera bateando”.

Cabrera, que cumple 28 años el 13 de abril, fue adquirido en un canje en enero con Miami a cambio del jardinero Owen Caissie y los prospectos infielders Cristian Hernández y Edgardo De León. Caissie va de 13-5 con un jonrón y cuatro carreras impulsadas en sus primeros cuatro juegos con los Marlins.

Con spikes personalizados con temática de los Cachorros, Cabrera, de 1,96 metros, permitió dos corredores en base en su primera apertura del año. Yoán Moncada recibió base por bolas con un out en la segunda, y Nolan Schanuel conectó un sencillo al jardín derecho en la cuarta.

Tras permitir su único hit de la noche, Cabrera hizo que Jorge Soler bateara para un doble play que terminó la entrada. Golpeó su guante con el puño mientras se dirigía fuera del montículo.

“A medida que se metió en el juego, tuvo todo funcionando", destacó el piloto de los Cachorros Craig Counsell. "Carson se sintió muy cómodo con prácticamente cualquier lanzamiento, en cualquier cuenta. Con su material, si entramos en ese modo, va a ser una noche difícil para los bateadores”.

Cabrera, quien debutó en las Grandes Ligas con Miami en 2021, terminó 8-7 con efectividad de 3,53 en un récord personal de 26 aperturas y 137 entradas y dos tercios la temporada pasada. Acordó un contrato de un año por 4,45 millones de dólares con Chicago un día después del canje, evitando el arbitraje salarial.

Se convirtió en el primer lanzador de los Cachorros en tirar seis innings en blanco, permitiendo uno o menos hits y una o menos bases por bolas, en su debut con el equipo desde Don Cardwell el 15 de mayo de 1960 contra San Luis.

“Simplemente va directo contra los bateadores", resaltó Kelly sobre Cabrera. "Es como: ‘Creo que soy el mejor cada vez que subo al montículo, y de verdad lo creo’, y pienso que va a salir ahí y traer esa energía en cada ocasión”.

___

Deportes: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP