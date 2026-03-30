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Edward Cabrera brilla en su debut con Chicago y los Cachorros vencen 7-2 a los Angelinos

CHICAGO (AP) — El dominicano Edward Cabrera lanzó seis entradas sin permitir carreras, Ian Happ conectó un jonrón solitario y los Cachorros de Chicago vencieron 7-2 a los Angelinos de Los Ángeles el lunes por la noche.

Edward Cabrera (30), de los Cachorros de Chicago, trabaja frente a los Angelinos de Los Ángeles durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Angelinos de Los Ángeles, el lunes 30 de marzo de 2026, en Chicago. (AP Foto/David Banks)
Edward Cabrera (30), de los Cachorros de Chicago, trabaja frente a los Angelinos de Los Ángeles durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Angelinos de Los Ángeles, el lunes 30 de marzo de 2026, en Chicago. (AP Foto/David Banks) AP

Cabrera permitió un imparable y dio una base por bolas en su debut con Chicago, deleitando a la multitud de 36.702 en una noche pintoresca en Wrigley Field. El derecho de 1,96 metros fue adquirido en un canje en enero con Miami.

Carson Kelly y el venezolano Moisés Ballesteros impulsaron dos carreras cada uno para los Cachorros en el primer juego de una serie de tres.

El cubano Yoán Moncada disparó un jonrón de dos carreras por los Angelinos, que sufrieron su tercera derrota consecutiva. Ryan Johnson (0-1) permitió seis carreras y siete hits en 3 entradas y un tercio en su primera apertura en las Grandes Ligas.

La estrella de los Angelinos, Mike Trout, se fue de 4-0 con dos ponches después de sumar seis hits y recibir siete bases por bolas en los primeros cuatro juegos de la temporada.

Cabrera (1-0) ponchó a cinco mientras realizaba 80 lanzamientos, 49 en la zona de strike.

Colin Rea trabajó tres entradas para su primer salvamento de la temporada, ponchando a Moncada con dos corredores en base para el último out.

Por los Angelinos, el cubano Yoán Moncada bateó de 3-1 con una carrera anotada y dos remolcadas y Jorge Soler de 4-1.

Por los Cachorros, el venezolano Moisés Ballesteros de 4-1 con dos producidas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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