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Edouard se degrada a depresión tropical, inunda Texas y derriba árboles

PORT ARTHUR, Texas, EE.UU. (AP) — La tormenta Edouard se debilitó a depresión tropical pero dejó fuertes lluvias, inundó carreteras y derribó árboles el miércoles en partes de Texas, mientras avanza lentamente hacia el norte del estado.

Un pescador conocido como Jellybean lanza su línea antes de la llegada de la tormenta tropical Edouard en Galveston, Texas, el martes 1 de septiembre de 2026. (Brett Coomer/Houston Chronicle vía AP)
Un pescador conocido como "Jellybean" lanza su línea antes de la llegada de la tormenta tropical Edouard en Galveston, Texas, el martes 1 de septiembre de 2026. (Brett Coomer/Houston Chronicle vía AP) AP

Se cerraron escuelas y oficinas municipales, y se indicó a los residentes que permanecieran en casa. Algunas zonas al noroeste de Beaumont, por donde pasó el centro de la tormenta el martes, recibieron entre 25 centímetros (10 pulgadas) y 53 centímetros (21 pulgadas) de lluvia en cuestión de horas, informaron el Servicio Meteorológico Nacional y funcionarios de emergencias.

El Centro Nacional de Huracanes indicó que la tormenta fue degradada la noche del martes, horas después de tocar tierra cerca de la frontera entre Texas y Luisiana con vientos máximos sostenidos de 95 km/h (60 mph). El sistema iba perdiendo fuerza a medida que avanzaba tierra adentro, pero el miércoles seguía produciendo lluvias intensas y algunas inundaciones. Se esperaba que se desintegrara la noche del miércoles.

Mientras tanto, un episodio de actividad tropical continuaba en el océano Pacífico, donde dos huracanes y una tormenta tropical —que probablemente se convertiría en huracán— se agitaban en aguas abiertas el miércoles.

Edouard toca tierra a lo largo de la línea Texas-Luisiana e inunda algunas carreteras

Cuando el centro de Edouard pasó sobre Beaumont, Texas, a unos 130 kilómetros (80 millas) al noreste de Houston, dejó a su paso árboles caídos que bloqueaban carreteras, semáforos que no funcionaban y pasos a desnivel inundados, informó la policía de Beaumont en redes sociales. Algunos conductores quedaron varados en aguas de inundación y necesitaron ayuda.

Una estación meteorológica en Port Arthur, Texas, registró el martes una ráfaga de viento de 145 km/h (90 mph).

La tormenta se desplazó hacia el norte a primera hora del miércoles, lo que motivó alertas por inundaciones.

“Esta es una situación particularmente peligrosa. ¡Busque terreno más alto ahora!”, alertó el servicio meteorológico en una publicación dirigida a comunidades rurales de partes de los condados de Hardin y Tyler, en el sureste de Texas.

La publicación señaló que la tasa de lluvia prevista para el miércoles era de 2,5 a 13 cm (de 1 a 5 pulgadas) en una hora, además de lo que ya había caído.

Alrededor de 75.000 clientes de servicios públicos en al menos ocho condados estaban sin electricidad hasta la mañana del miércoles, según poweroutage.com.

2 huracanes y una tormenta tropical en el Pacífico

El centro de huracanes con sede en Miami informó que la tormenta tropical Marie se encontraba mar adentro, frente al suroeste de México en el Pacífico, y se esperaba que se convirtiera en huracán el miércoles. Se preveía que el oleaje generado por la tormenta afectara partes de la costa del suroeste de México y la península de Baja California durante los próximos días.

El centro indicó que probablemente se extenderá al sur de California durante el fin de semana.

El organismo advirtió que “es probable que este oleaje provoque condiciones de rompiente y corrientes de resaca que pongan en peligro la vida”.

Los meteorólogos esperan que el huracán Lowell en el Pacífico, una tormenta de categoría 4, se mantenga al menos durante los próximos días a varios cientos de millas de Hawaii, pero era probable que el oleaje del huracán afectara partes de las islas a partir del miércoles. Se espera que Lowell siga siendo una tormenta poderosa hasta el viernes.

En otra zona del Pacífico, Karina se ha fortalecido y se convirtió en una potente tormenta de categoría 4. Se esperaba un fortalecimiento adicional el miércoles, pero los meteorólogos indicaron que debería debilitarse en los próximos días.

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Stengle informó desde Dallas. Periodistas de The Associated Press Kathy McCormack en Concord, Nueva Hampshire; Dave Collins en Hartford, Connecticut; Julie Walker en Nueva York; y Hallie Golden en Seattle contribuyeron a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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