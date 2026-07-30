Eddie Howe deja Newcastle tras casi 5 años al mando

ARCHIVO - El técnico de Newcastle Eddie Howe aplaude a los hinchas al final del partido contra Arsenal en la Liga Premier, el 25 de abril de 2026. (AP Foto/Ian Walton) AP

Varios medios, entre ellos la BBC y la Press Association, informaron el jueves sobre la inminente salida de Howe.

Ha estado al frente de Newcastle durante casi cinco años y, en ese tiempo, puso fin a la espera de décadas del club, respaldado por Arabia Saudí, para volver a ganar un título.

Howe dirigió el miércoles la derrota 4-1 de Newcastle ante Bristol City en un amistoso de pretemporada, lo que quizá haya sido un indicio de una campaña complicada por delante tras las salidas de varias figuras este verano.

Anthony Gordon y Sandro Tonali se han marchado en este mercado de fichajes y se conjetura de que el capitán Bruno Guimaraes podría seguirlos.

El año pasado, Newcastle vendió a su máximo goleador Alexander Isak, terminó la temporada en el 12do puesto y no pudo conseguir el boleto para disputar la Liga de Campeones.

Pese a haber sido adquirido por el fondo soberano de Arabia Saudí en 2021, Newcastle no ha podido emular al Manchester City, respaldado por Abu Dabi, ni al Paris Saint-Germain, respaldado por Qatar, y convertirse en una fuerza dominante del fútbol europeo.

Contratado en noviembre de 2021, Howe condujo dos veces al club a la clasificación para la Champions y ganó la Copa de la Liga inglesa el año pasado para poner fin a la espera de 70 años del club por un gran trofeo nacional.

Pero las normas financieras han limitado a los respaldos saudíes de Newcastle para gastar con la misma generosidad que el City y el PSG y, en su lugar, el club ha tenido que vender a sus mejores jugadores para reinvertir en la plantilla.

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FUENTE: AP