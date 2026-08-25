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Ecuador: legislatura aprueba que militares apoyen a la policía sin necesidad de estado de excepción

QUITO (AP) — La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el martes una reforma legal para que las fuerzas armadas puedan apoyar a la policía en tareas de seguridad interna y la lucha contra el crimen organizado, sin necesidad de que el gobierno declare un estado de excepción.

Con el respaldo de 83 legisladores, de un total de 151, se aprobó el proyecto denominado Ley Orgánica que Regula el Apoyo Complementario y Subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía. El opositor partido Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, votó en contra.

Para hacer frente a una creciente espiral de violencia criminal, el presidente Daniel Noboa ha decretado 23 estados de excepción desde que llegó al poder en noviembre del 2023, el último de ellos está vigente desde mediados de este mes en diez de las 24 provincias.

La proponente del proyecto, la legisladora oficialista Inés Alarcón, aseguró durante el debate que Ecuador “necesita una respuesta permanente y constitucional ante las amenazas” del crimen organizado y delitos como el narcotráfico y la extorsión. Añadió que las respuestas del Estado ante esas situaciones no deben “exclusivamente estar supeditadas a medidas extraordinarias”.

La ley ecuatoriana permite el apoyo de los militares a la policía en el control de la seguridad interna únicamente en medio de situaciones de seguridad excepcionales, entre las que no estaban la violencia desatada por las bandas criminales.

El gobierno de Noboa mantiene en vigencia un decreto de conflicto armado interno desde enero del 2024, con el cual intenta frenar la recurrente violencia criminal desatada en el país desde inicios de esta década.

FUENTE: AP

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