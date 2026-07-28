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eBay acuerda pagarle a pareja para compensar por amenazas y acosos

BOSTON (AP) — eBay Inc. aceptó pagar casi 50 millones de dólares a una pareja de Massachusetts a la que empleados de la empresa enviaron amenazas y paquetes extraños como insectos vivos, una corona fúnebre y una máscara de cerdo ensangrentada, según los detalles del acuerdo divulgados el martes.

El logo de eBay en un smartphone en Marple Township, Pensilvania, el 28 de febrero del 2023 (AP foto/Matt Slocum)
El logo de eBay en un smartphone en Marple Township, Pensilvania, el 28 de febrero del 2023 (AP foto/Matt Slocum) AP

El acuerdo con David e Ina Steiner, fundadores de EcommerceBytes, un boletín que cubre la industria del comercio electrónico, incluye 7 millones de dólares adicionales en donaciones benéficas, entre ellas a organizaciones que apoyan los derechos de la Primera Enmienda. El abogado Christopher Murphy manifestó que la resolución envía “una advertencia de que no se tolerarán los intentos de las grandes empresas de suprimir la libertad de expresión y a la prensa”.

“Esto no fue solo un ataque y una campaña de acoso contra dos personas; también fue un ataque contra la libertad de expresión y la libertad de prensa”, declaró Murphy, de Scalli Murphy Law, con sede en Massachusetts.

Las partes alcanzaron un acuerdo provisional en febrero, cuando el caso se encaminaba a juicio, pero no pudieron finalizarlo. Los Steiner pidieron en junio a un juez federal que reabriera el caso, y un nuevo acuerdo anunciado el martes resuelve el litigio.

El acuerdo no contiene ninguna cláusula de confidencialidad, lo que permite a los Steiner hablar del caso públicamente. Murphy señaló que sus clientes insistieron en poder hablar abiertamente sobre lo que les ocurrió.

El acuerdo pone fin a más de seis años de procesos penales y civiles derivados de la campaña de acoso. En su demanda de 2021 presentada en un tribunal federal de Boston, los Steiner sostuvieron que la empresa participó en una conspiración para “intimidarlos, amenazar con matarlos, torturarlos, aterrorizarlos, acecharlos y silenciarlos” con el fin de “sofocar sus reportajes sobre eBay”. Los residentes de Natick, que informan sobre la industria del comercio electrónico en su boletín, dijeron que fueron objeto de ciberacoso, amenazas de muerte y vigilancia en persona por parte de trabajadores de eBay.

El acuerdo también exige que eBay emita una declaración pública sobre la conducta de los ejecutivos implicados en el caso.

Cuando se presentó la demanda, la empresa dijo que “la mala conducta de estos ex empleados fue incorrecta” y que haría “lo que sea justo y apropiado para tratar de abordar lo que los Steiner atravesaron”.

eBay reiteró su disculpa el martes y declaró: “Lo que los Steiner sufrieron por parte de ex empleados de eBay en 2019 fue incorrecto, reprobable y nunca debió haber ocurrido”. La empresa también reconoció “el tono poco profesional en las comunicaciones internas” del exdirector ejecutivo Devin Wenig, del exdirector de comunicaciones Steve Wymer y de la exvicepresidenta sénior Wendy Jones.

La empresa indicó que esa conducta “no es representativa de la cultura de eBay” y afirmó que desde entonces cambió el liderazgo y reforzó sus políticas, procedimientos y capacitación en ética.

En 2020, fiscales federales acusaron a siete ex empleados de eBay, al alegar que llevaron a cabo una campaña coordinada de acoso contra la pareja después de enfurecerse por la cobertura en el boletín. La mayoría de los acusados se declaró culpable de cargos que incluían conspiración y ciberacoso, y posteriormente fueron condenados a penas de prisión o arresto domiciliario.

En 2024, eBay Inc. aceptó pagar una multa penal de 3 millones de dólares en virtud de un acuerdo de enjuiciamiento diferido con autoridades federales.

Los fiscales federales han dicho que el acoso incluyó entregas anónimas de artículos como cucarachas y arañas vivas, una corona fúnebre y una máscara de cara de cerdo ensangrentada. Los empleados también enviaron revistas pornográficas con el nombre del esposo a la casa de un vecino y planearon irrumpir en el garaje de la pareja para instalar un dispositivo GPS en su automóvil.

Según el acuerdo, los Steiner recibirán 48,7 millones de dólares en compensación, incluidos 46,15 millones de eBay, 2 millones de Wenig, 500.000 de Jones y 50.000 de Wymer.

La empresa financiará 6 millones de dólares en aportes benéficos a diversas organizaciones sin fines de lucro, y Wenig aportará 1 millón de dólares adicional a una organización benéfica dedicada a proteger los derechos de la Primera Enmienda, en nombre de Ina Steiner.

En un comunicado, Murphy citó el monto recuperado, los pagos personales de ex ejecutivos, el compromiso de destinar 7 millones de dólares a organizaciones sin fines de lucro y la ausencia de una cláusula de confidencialidad en un sistema en el que “los infractores con demasiada frecuencia ocultan sus fechorías al ofrecer una compensación a quienes victimizaron y cambiar esa compensación por confidencialidad o un acuerdo de no divulgación”.

Proteger a periodistas y editores y disuadir la mala conducta corporativa fueron objetivos desde el principio, indicó. “Creemos que esta resolución envía un mensaje claro de que las corporaciones y sus ejecutivos no pueden incurrir en este tipo de mala conducta sin enfrentar consecuencias significativas”, manifestó Murphy.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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