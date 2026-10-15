Eagles descartan al quarterback Jalen Hurts para el domingo ante Carolina

El quarterback de los Eagles de Filadelfia, Jalen Hurts (1), permanece en el campo durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Jaguars de Jacksonville en Londres, el domingo 11 de octubre de 2026. (Foto AP/Alastair Grant) AP

Los Eagles informaron en un comunicado el jueves que Hurts se lesionó en un partido del 4 de octubre contra los Rams de Los Ángeles, cuando recibió un golpe de un taco en la zona de la pantorrilla.

“Fue una experiencia muy singular, por decir lo menos. No quiero entrar en los detalles de cómo fue todo antes del partido y demás, pero me lastimé un poco en el juego contra los Rams”, señaló el miércoles Hurts a los reporteros.

Hurts entrenó el miércoles y el jueves de la semana pasada e informó al personal médico sobre la lesión después de la práctica del 8 de octubre.

El Jugador Más Valioso del Super Bowl 59 también entrenó el viernes de la semana pasada antes de que el equipo viajara a Londres para jugar contra Jacksonville.

“Por extrema precaución, se realizó una ecografía el sábado después del vuelo del equipo a Londres y el recorrido a pie. La ecografía reveló un coágulo de sangre superficial. Nuestro personal médico y los doctores en Londres revisaron los resultados y concluyeron que la actividad y la movilidad eran importantes y que Jalen podía jugar de manera segura. Los médicos recomendaron una ecografía de seguimiento dentro de las 72 horas posteriores al partido y al vuelo de regreso a Filadelfia”, dijeron los Eagles en un comunicado.

Hurts completó 21 de 40 pases para 220 yardas y un touchdown en la derrota 19-17 ante los Jaguars.

No salió del túnel en Londres hasta justo antes del lanzamiento de la moneda.

“Estaba tratando de descansar”, dijo riéndose.

Hurts recibió tratamiento el lunes y el martes de esta semana cuando regresó a Filadelfia y participó plenamente en la práctica del miércoles.

A Hurts le realizaron otra ecografía el miércoles que reveló un “movimiento en el pequeño coágulo de sangre”.

Los Eagles indicaron en un comunicado que determinarían el curso de tratamiento apropiado. No había un plazo establecido sobre cuándo podría regresar Hurts.

Es probable que los Eagles recurran al suplente Tanner McKee contra los Panthers.

El tackle derecho de los Panthers de Carolina, Taylor Moton, volvió a entrenar esta semana por primera vez desde que los médicos descubrieron múltiples coágulos de sangre en su pulmón derecho. A Moton le recetaron anticoagulantes.

Ese tipo de coágulo de sangre que tiene Hurts suele formarse en una vena cercana a la superficie de la piel, pero puede ser doloroso y requerir tratamiento.

Hurts, de 28 años, suma ocho touchdowns y tres intercepciones con 933 yardas por pase esta temporada para los Eagles. Ha llevado a los Eagles a dos apariciones en el Super Bowl y obtuvo honores de Jugador Más Valioso después de que vencieran a los Chiefs de Kansas City para ganar el campeonato en la temporada 2024.

Los Eagles han estado golpeados toda la temporada y esperan que el corredor Saquon Barkley (isquiotibiales) y el receptor abierto número 1 DeVonta Smith (isquiotibiales) puedan jugar el domingo.

Por cruciales que hayan sido sus ausencias, jugar sin Hurts sería lo que más dolería.

Hurts está en medio de una extensión de cinco años y 255 millones de dólares, incluidos 179,3 millones garantizados, con los Eagles que lo mantiene con el equipo hasta la temporada 2028.

Los Eagles sorprendieron a los aficionados cuando seleccionaron a Hurts, procedente de Oklahoma, en la segunda ronda en 2020. Al parecer tenían a Carson Wentz afianzado como quarterback y contaban con necesidades más apremiantes. Se esperaba que Hurts sirviera como seguro para Wentz. En cambio, lo desplazó y se convirtió en uno de los mejores quarterbacks jóvenes de la NFL.

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FUENTE: AP