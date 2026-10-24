Eagles con bajas ante Dallas; DeVonta Smith vuelve a ausentarse por lesión de isquiotibial

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Zakee Wheatley, safety de los Panthers de Carolina, bloquea un pase dirigido a DeVonta Smith, receptor de los Eagles de Filadelfia, el domingo 18 de octubre de 2026 (AP Foto/Chris Szagola) AP

Smith se perderá su tercer partido de esta temporada por esta dolencia.

Los Eagles también jugarán sin el receptor abierto Dontayvion Wicks debido a una lesión de tobillo.

Filadelfia (2-4) ha perdido cuatro partidos consecutivos y se espera que juegue el resto de la temporada sin el mariscal de campo Jalen Hurts debido a coágulos de sangre.

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FUENTE: AP