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Dzeko pondrá fin el próximo mes a su carrera internacional de 19 años con Bosnia-Herzegovina

Edin Dzeko disputará el próximo mes su partido número 152 y último con Bosnia-Herzegovina, antes de poner fin a su carrera internacional de 19 años.

En una emotiva publicación en Instagram, el delantero de 40 años escribió que se retirará de la selección tras un partido de clasificación de la Liga de Naciones contra Suecia en la ciudad bosnia de Zenica el 2 de octubre.

“Ahora siento que ha llegado el momento de dar un paso al costado”, escribió Dzeko, quien jugó con Bosnia en el Mundial de este año en Estados Unidos, Canadá y México. “Si he llegado a los 40 años con la selección es porque de verdad lo di todo lo que tenía. Cada vez. Todo”.

Dzeko suma 73 goles con Bosnia y a menudo ha cargado al equipo sobre sus hombros. También jugó, y marcó, en el Mundial de 2014 —el primero de Bosnia como nación futbolística independiente desde que la antigua Yugoslavia se desintegró en guerras regionales durante su infancia.

“Solo espero que estén allí esa noche contra Suecia, para que podamos compartir una emoción más”, escribió Dzeko. “Porque cada uno de estos momentos increíbles ha sido algo que hemos vivido juntos.

“Y así es como quiero vivir mi última noche representando a mi país: con todos ustedes a mi lado, vistiendo la camiseta que he amado desde que era un niño —y la camiseta que amaré por el resto de mi vida—”.

Dzeko ayudó al Schalke a asegurar el ascenso a la Bundesliga la temporada pasada y acaba de firmar un contrato de un año con el club alemán.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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