Dyson Daniels logra triple-doble y Hawks aplastan a Nuggets 110-87 con gran último cuarto

DENVER (AP) — Dyson Daniels contabilizó 17 puntos, 11 rebotes y diez asistencias, y los Hawks de Atlanta se valieron de un gran último cuarto para triturar el viernes 110-87 a los Nuggets de Denver.

Onyeka Okongwu (izquierda) y Dyson Daniels, de los Hawks de Atlanta, festejan la victoria sobre los Nuggets de Denver en el encuentro del viernes 9 de enero de 2026 (AP Foto/David Zalubowski)
Atlanta lució dominante en su primer encuentro desde que se deshizo de Trae Young mediante un canje.

Jalen Johnson anotó 29 puntos y Nickeil Alexander-Walker agregó 22 para Atlanta, que superó a Denver 36-12 en los últimos 12 minutos para despegarse.

Ambos equipos estaban lidiando con ausencias significativas.

Además de Nikola Jokic (hiperextensión de la rodilla izquierda) y Jonas Valanciunas (pantorrilla) que permanecieron fuera, Jamal Murray (tobillo) y Spencer Jones (tobillo) también estuvieron ausentes con Denver. Murray, quien impuso un récord personal de 17 asistencias el miércoles en la victoria en Boston, se ha perdido dos de los últimos cuatro compromisos.

Los Nuggets, plagados de lesiones, no pudieron recuperar la magia de sus victorias inesperadas en Filadelfia y contra los Celtics para terminar su gira de siete duelos. Peyton Watson lideró a Denver con 25 puntos y Aaron Gordon anotó 14 desde el banco en su tercer partido de regreso después de perderse 19 por una lesión en el tendón de la corva.

