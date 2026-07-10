Dustin Hoffman y el "rey del críquet" Sachin Tendulkar entre famosos en Wimbledon

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El actor estadounidense Dustin Hoffman observa el partido en el que el alemán Alexander Zverev derrotó al británico Arthur Fery en las semifinales del torneo masculino del Campeonato de Tenis de Wimbledon, el viernes 10 de julio de 2026, en Londres. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

Los actores británicos Benedict Cumberbatch, Hugh Laurie y Damian Lewis observaron desde el Palco Real, al igual que el diseñador de moda Tom Ford y Anna Wintour.

Tendulkar, considerado uno de los mejores jugadores de críquet de todos los tiempos, se retiró en 2013 después de disputar su partido de prueba número 200. Wimbledon lo calificó como “realeza del críquet”. Otra exestrella del críquet, Brian Lara, de las Indias Occidentales, también estuvo en el Palco Real, un área reservada para invitados especiales convocados por el All England Club.

El defensor de Países Bajos y capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, también fue invitado. Los neerlandeses quedaron eliminados en la Copa del Mundo en los dieciseisavos de final.

Hoffman, de 88 años, no estuvo en el Palco Real, aunque fue invitado allí en 2024.

Antes en la Pista Central, Alexander Zverev avanzó a la final del domingo al derrotar al británico Arthur Fery, quien recibió una invitación especial.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP