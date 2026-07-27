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Dusan Tadic se une al club neerlandés NEC Nijmegen antes de la fase previa de la Champions

NIJMEGEN, Países Bajos (AP) — Dusan Tadić, el otrora volante creativo de Ajax, regresó a los Países Bajos el lunes para unirse a NEC Nijmegen, que comenzará su temporada la próxima semana con las rondas de clasificación de la Liga de Campeones.

ARCHIVO - El volante del Real Madrid Luka Modric (izquierda) intenta cortar el avance de Dusan Tadic de Ajax durante el partido por los octavos de final de la Liga de Campeones, el 5 de marzo de 2019, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)
ARCHIVO - El volante del Real Madrid Luka Modric (izquierda) intenta cortar el avance de Dusan Tadic de Ajax durante el partido por los octavos de final de la Liga de Campeones, el 5 de marzo de 2019, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue) AP

NEC informó que Tadić, de 37 años y capitán de Serbia en el Mundial de 2022, firmó un contrato por dos años.

NEC sorprendió al terminar tercero en la liga neerlandesa la temporada pasada, lo que le permitió disputar competiciones europeas por primera vez desde 2009. El club se enfrentará a Olympiakos en la tercera ronda de clasificación de la Liga de Campeones, con el partido de ida en Grecia la próxima semana.

Tadić fue figura en la brillante campaña de un Ajax que alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones en 2019, eliminando a la Juventus y al vigente campeón Real Madrid con victorias como visitante en los partidos de vuelta. Marcó un gol y dio dos asistencias en el emblemático triunfo 4-1 en Madrid en los cuartos de final.

El NEC es el cuarto club neerlandés de Tadić, tras sus etapas en Groningen y Twente, antes de pasar cuatro años en la Liga Premier con Southampton. Era agente libre después de una temporada con el Al Wahda en Abu Dabi.

Se retiró de la selección de Serbia con un récord de 111 partidos internacionales tras la Eurocopa de 2024.

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