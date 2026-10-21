Durant y Smith anotan 30 puntos cada uno y Rockets vencen a Mavericks 128-110

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Kevin Durant, alero de los Rockets de Houston, dispara fretne a Marcus Sasser, de los Mavericks de Dallas, en el encuentro del miércoles 21 de octubre de 2026 (AP Foto/Karen Warren) AP

Los Rockets ganaban por seis puntos después del primer cuarto y antes de superar a Dallas por 38-12 en el segundo para irse al descanso con una ventaja de 32 unidades.

Durant y Smith anotaron 16 puntos cada uno en la primera mitad. Los Rockets ganaban por 15 a mitad del segundo cuarto antes de encadenar una racha de 19-2 para ponerse 70-38 al descanso.

Kyrie Irving sumó 15 puntos por Dallas en su primer partido de temporada regular desde que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en marzo de 2025. Pero fue un debut complicado para el entrenador de Dallas, Dusty May, quien llevó a Michigan al campeonato de la NCAA antes de ser contratado para reemplazar al destituido Jason Kidd.

Cooper Flagg, primera selección del draft de 2025 y Novato del Año de la NBA la temporada pasada, lideró a los Mavericks con 32 puntos. P.J. Washington aportó 10 puntos y cuatro rebotes.

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FUENTE: AP