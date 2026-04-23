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Dueños de Liga MX aprueban la venta de Atlas y Mazatlán para acabar la multipropiedad

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los dueños de los clubes de la primera división del fútbol en México dieron un paso más para terminar con la multipropiedad de equipos en la Liga MX el jueves tras aprobar la venta de Atlas y Mazatlán.

Hasta el 30 de junio, Atlas seguirá bajo propiedad de Grupo Orlegi, que también es dueño del Santos de Torreón. Mazatlán le pertenecía al dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego.

Con la venta, que todavía necesita finiquitarse legalmente, el Grupo Pachuca se mantiene como el único en tener a dos equipos en la misma competencia: León y Pachuca.

El tener a ambos equipos ya le costó caro al dueño porque la multipropiedad dejó fuera al León del pasado Mundial de Clubes.

La Liga MX dio de plazo a los dueños hasta el verano de 2027 para acabar con la multipropiedad.

Previamente, Grupo Caliente vendió a Querétaro y ahora sólo tiene el control de Tijuana.

Grupo Pachuca ha dicho que tiene ofertas por León, pero no se han concretado. El dueño Jesús Martínez ha declarado que, aunque vendan al equipo desean mantener el control deportivo del mismo, algo que probablemente aleja a varios interesados.

Con la venta de Mazatlán, Atlante, un equipo de gran tradición, regresará a la máxima categoría luego de pasar los últimos 12 años compitiendo en la segunda división.

Salinas Pliego , en tanto, quedó ahora con el control de Puebla.

Además, se aprobó por unanimidad un nuevo modelo de gobierno corporativo “alineado con las mejores prácticas europeas”, estableciendo cuatro comités estratégicos —Deportivo, Comercial, Inversión y Certificación, Ética y Buen Gobierno— que servirá “para institucionalizar procesos, aumentar la transparencia y mejorar la toma de decisiones”.

De acuerdo con los dueños, el nuevo modelo permitirá que Liga MX sea más competitiva a nivel mundial y más eficiente comercialmente, al obtener una personalidad jurídica a través de un nuevo vehículo que involucra a la Federación Mexicana como regulador.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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