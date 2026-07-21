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Dueños del Liverpool sostienen conversaciones hablan con para adquirir participación minoritaria

Los propietarios estadounidenses de Liverpool mantienen conversaciones con inversores de la India, incluida la familia Mittal, para adquirir una participación minoritaria que valora al histórico club de fútbol en más de 6.000 millones de dólares, informó el martes el Financial Times.

Fenway Sports Group —que pagó 300 millones de libras (400 millones de dólares) para hacerse con Liverpool en 2010 y también es propietario de los Medias Rojas de Boston— confirmó las negociaciones en un comunicado al FT.

“Un consorcio de inversión liderado, gestionado y representado por Amit Bhatia ha expresado interés en realizar una inversión estratégica minoritaria en el Liverpool Football Club”, indicó FSG.

Bhatia, casado con una hija del magnate del acero Lakshmi Mittal, también se apartó el martes de su prolongada copropiedad del club Queens Park Rangers, de la segunda división inglesa, donde fue presidente de 2018 a 2023.

Bajo el liderazgo de FSG y de su propietario principal, John Henry, Liverpool puso fin en 2020 a una espera de 30 años para proclamarse campeón de Inglaterra y sumó otro título de la Liga Premier el año pasado. Con ello igualó al Manchester United con 20 títulos de liga inglesa.

El club fue campeón de Europa por sexta vez —un récord para un equipo inglés— en 2019 y alcanzó otras dos finales con Jürgen Klopp como entrenador, que perdió con el Real Madrid en 2018 y 2022.

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