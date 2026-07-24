Duelos de quarterbacks, lesionados que vuelven y posible retorno de Aaron Donald, los temas en NFL

ARCHIVO - Patrick Mahomes, quarterback de los Chiefs de Kansas City, entrega el balón durante un partido ante los Chargers de San Diego, el 14 de diciembre de 2025 (AP Foto/Charlie Riedel, archivo) AP

Los Seahawks de Seattle, vigentes campeones del Super Bowl, y los subcampeones Patriots de Nueva Inglaterra abrieron el campamento el viernes, junto con los Cardinals de Arizona y los Panthers de Carolina. Los Rams de Los Ángeles y los 49ers de San Francisco se presentan el sábado, y los 26 equipos restantes comienzan el martes.

Donald, nombrado tres veces por la AP el Jugador Defensivo del Año en la NFL, está contemplando regresar para formar equipo con el estelar cazamariscales exterior Myles Garrett y aumentar las posibilidades de los Rams, de ganar otro Super Bowl en su estadio.

Donald tiene 35 años y no juega desde que se retiró tras la temporada 2023. Desempeñó un papel clave para Los Ángeles hace cinco años, cuando conquistó el Super Bowl.

Mahomes, tres veces Jugador Más Valioso del Super Bowl, se rompió dos ligamentos de la rodilla izquierda el 14 de diciembre, cuando los Chiefs se encaminaban a terminar con una foja de 6-11. Fue operado un día después para reparar el ligamento cruzado anterior y el colateral lateral, y participó en las prácticas de Kansas City entre campañas.

Se perfila para jugar contra Denver el 14 de septiembre, salvo que haya contratiempos. Si Mahomes es titular en el partido inaugural, habrán pasado ocho meses desde la lesión.

¿Recibirá Baker Mayfield una extensión de contrato?

Mayfield está en la última temporada de un acuerdo de tres años y 100 millones de dólares con los Buccaneers de Tampa Bay. Bajó su rendimiento después de un inicio sobresaliente la temporada pasada, cuando jugó pese a varias lesiones.

Mayfield quiere quedarse en Tampa Bay y los Bucs lo pretenden también. Se espera que reciba alrededor de 55 millones de dólares por temporada y sólo es cuestión de cuándo ambas partes lleguen a un acuerdo.

¿Qué quarterbacks ganarán la competencia por los puestos de titulares?

Hay una batalla entre dos zurdos en Atlanta, donde Tua Tagovailoa y Michael Penix Jr. competirán. Un cambio de aires podría ayudar a Tagovailoa a recuperar su nivel de Pro Bowl.

Kyler Murray y J.J. McCarthy pelean por el puesto de titular en Minnesota. Murray, quarterback de Pro Bowl en dos ocasiones en Arizona, es el favorito para iniciar en la Semana 1. McCarthy fue la selección de primera ronda de los Vikings en 2024 e incluso podría terminar como el número 3, detrás del veterano Carson Wentz.

Deshaun Watson tiene opciones de ser titular en Cleveland después de romperse dos veces el tendón de Aquiles derecho en un lapso de tres meses y ausentarse durante toda la temporada 2025.

Watson está en el último año de un contrato de cinco temporadas, totalmente garantizado por 230 millones de dólares. Sheduer Sanders, quien tuvo marca de 3-4 como titular en su año de novato, mostró destellos de su potencial y tendrá la oportunidad de ganar el puesto.

¿Cuántas repeticiones con el primer equipo tendrá Fernando Mendoza en el campamento y la pretemporada?

Se espera que Kirk Cousins sea el titular en Las Vegas, pero Mendoza podría jugar de inicio más pronto que tarde. Será interesante ver cuántos centros con el primer equipo le da el entrenador novato Klint Kubiak a Mendoza, ganador del Trofeo Heisman, campeón nacional y primera selección global del draft.

¿Cómo cambia Sean Mannion la ofensiva de los Eagles?

Los campeones del Super Bowl de 2024 ganaron 11 partidos la temporada pasada pese a una ofensiva irregular que le costó el puesto a Kevin Patullo como coordinador.

Sean Mannion asumió el cargo una campaña después de entrenar a los quarterbacks de Green Bay. Fue un quarterback trotamundos en la NFL entre 2015 y 2023 y aporta un nuevo sistema basado en las filosofías de Sean McVay y Kyle Shanahan: movimiento antes del inicio de la jugada, avances desde debajo del centro y uso del play-action.

Será el sexto coordinador ofensivo en siete temporadas para Jalen Hurts, quien no contará con A.J. Brown como su receptor principal esta temporada.

¿Pueden los Seahawks pasar de Kubiak a Brian Fleury sin sobresaltos?

Los campeones del Super Bowl reemplazaron a Kubiak por otro discípulo de Shanahan. Kubiak y Fleury trabajaron juntos anteriormente en San Francisco.

Fleury desempeñó varios roles con los 49ers, entrena a los alas cerradas y fue el coordinador del juego terrestre en 2025. Planea mantener gran parte del sistema de Kubiak, que permitió que Sam Darnold prosperara.

¿Cómo avanzan los jugadores que regresan de lesiones?

Se espera que los quarterbacks Bo Nix (tobillo) y Daniel Jones (tendón de Aquiles) estén listos para la Semana 1.

Nix se lesionó en la victoria de Denver en un duelo de playoffs contra Buffalo y se perdió la final de la Conferencia Americana. Jones se lastimó en la Semana 14 de la temporada pasada, cuando los Colts estaban en medio de una racha de siete derrotas para cerrar una campaña que habían comenzado 8-2.

El ala cerrada George Kittle (tendón de Aquiles) podría volver a la alineación de San Francisco en el primer mes. El corredor de los Giants Cam Skattebo (tibia/tobillo), el corredor de los Dolphins De’Von Achane (hombro) y el cornerback de los Giants Malik Nabers (ligamento lateral colateral) regresan también de lesiones importantes.

Es el mismo caso de los cazamariscales externos de los 49ers Nick Bosa y Mykell Williams y el receptor de los Giants Malik Nabers, todos afectados por lesiones del ligamento cruzado anterior.

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FUENTE: AP