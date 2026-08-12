Duda sobre el debut del Celta Vigo por sospecha de brote de hongos en Balaidos

La Liga inspeccionaba el campo el miércoles para determinar si el encuentro del domingo en Vigo puede disputarse.
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MADRID (AP) — El partido inaugural de Celta Vigo en la liga española contra Osasuna está en peligro debido a un presunto brote de hongos en el césped del estadio Balaídos.
La Liga inspeccionaba el campo el miércoles para determinar si el encuentro del domingo en Vigo puede disputarse.
Medios españoles informaron que el Celta había solicitado un aplazamiento, pero Osasuna estaba interesado en jugar.
No se esperaba una decisión hasta el jueves.
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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP
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