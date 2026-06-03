Dubón y Albies conectan jonrones de 3 carreras y Bravos vencen 7-3 a Azulejos

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El hondureño Mauricio Dubón, de los Bravos de Atlanta, corre tras conectar un jonrón de tres carreras en el encuentro ante los Azulejos de Toronto, el miércoles 3 de junio de 2026 (AP Foto/Mike Stewart) AP

Un jonrón de Nathan Lukes ante Grant Holmes (4-2) en la tercera entrada le dio a Toronto una ventaja de 2-1. Los Bravos respondieron ante Corbin (2-2) en la parte baja del episodio.

Con dos outs, Matt Olson pegó un sencillo y avanzó a tercera con un doble de Ozzie Albies. El jonrón del hondureño Dubón, que cayó en el bullpen de los Bravos detrás de la barda del jardín central, puso a Atlanta arriba por 4-2.

Olson, quien conectó un jonrón para romper el empate el martes en la victoria de Atlanta por 4-3 sobre Toronto, sumó tres imparables. Olson conectó un sencillo y anotó con el jonrón de tres carreras de Albies ante el zurdo Adam Macko en la séptima, lo cual amplió la ventaja a cinco carreras.

El receptor mexicano de Toronto Brandon Valenzuela conectó un jonrón ante Tyler Kinley en la novena.

Corbin permitió cuatro carreras con seis hits y dos bases por bolas en cinco entradas, para sufrir su 12ª derrota consecutiva ante los Bravos. El último lanzador en las Grandes Ligas en perder 12 decisiones consecutivas ante un mismo equipo fue Mark Buehrle, ante los Yankees de Nueva York, entre 2004 y 2014 con los Medias Blancas, Miami y Toronto.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP