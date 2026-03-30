Dubón comanda a los Bravos con tres remolcadas en una blanqueada 4-0 sobre los Atléticos

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Mauricio Dubón, de los Bravos de Atlanta, batea un sencillo remolcador en la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Atléticos, el lunes 30 de marzo de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard) AP

Mike Yastrzemski entró como reemplazo del jardinero izquierdo Eli White y conectó un triple de línea al jardín derecho en la octava entrada. Dubón siguió con un sencillo para impulsarlo al plato.

Dubón, un campocorto ganador del Guante de Oro en dos ocasiones (2023, '25), llegó a los Bravos en la temporada baja tras un canje con los Astros.

Bryce Elder (1-0) lanzó seis entradas y permitió cinco hits, con cinco ponches y una base por bolas.

Nick Kurtz y Shea Langeliers se fueron de 4-0 por los Atléticos. Brent Rooker se fue de 4-2, pero rodó hacia Dubón para iniciar una doble matanza que puso fin a la octava entrada.

En la novena, Jacob Wilson fue puesto out en segunda en una rol de Lawrence Butler, a quien originalmente se le había marcado quieto en primera. La decisión fue revisada y luego revertida, lo que resultó en una doble matanza. Max Muncy conectó un elevado dentro del cuadro que Olson atrapó para terminar el juego.

Jacob Lopez (0-1) lanzó cuatro entradas por los A's. Permitió cinco hits, otorgó cinco bases por bolas, le anotaron tres carreras limpias y no ponchó a nadie.

Por los Bravos, el hondureño Mauricio Dubón bateó de 4-3 con tres producidas y el venezolano Ronald Acuña Jr. de 2-2 con una carrera anotada. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP