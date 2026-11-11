Dua Lipa, Tame Impala y SZA encabezarán el cartel de Coachella 2027

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En esta combinación de imágenes, de izquierda a derecha, aparecen Dua Lipa, SZA y Kevin Richard Parker de Tame Impala. (AP Foto) AP

Dua Lipa, Tame Impala y SZA, quienes ya se han presentado anteriormente en el Festival de Música y Artes del Valle de Coachella, encabezarán cada uno una de las noches del evento, que se realiza durante dos fines de semana consecutivos de tres días.

Tame Impala, el proyecto musical de Kevin Parker, se quedó con uno de los puestos principales en 2019, cuando se convirtió en el primer artista australiano en encabezar el festival.

Tanto Lipa como SZA también tienen experiencia en Coachella. SZA se unió a Justin Bieber en el escenario como invitada sorpresa durante la presentación del canadiense como cabeza de cartel a principios de este año. Y Lipa se sumó a Martin Garrix en el escenario en 2017.

Y Daddy Yankee, quien, la noche del jueves, se convertirá en el primer artista latino urbano en ser nombrado artista del año en los Latin Grammys 2026, es uno de los números destacados y hará su debut en Coachella. El mes pasado lanzó “La Postal”, su primer álbum conceptual.

También en el cartel de Coachella de la próxima primavera: Madonna, Phoebe Bridgers, Weezer, Dom Dolla, Don Toliver, Robyn, Zara Larsson, Steve Lacy, Kelela, Kehlani, Jisoo, Diljit Dosanjh, Tiësto, Kygo, Adéla, Måneskin, Four Tet, Underworld, Giorgio Moroder, Peggy Gou, Angine de Poitrine, Social Distortion y muchos otros artistas.

El festival se realizará en el Empire Polo Club en Indio, California, del 9 al 11 de abril y del 16 al 18 de abril de 2027.

Las entradas saldrán a la venta el viernes a las 3 p. m., hora del Este. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP