Drones rusos matan a una mujer y a su hijo de 9 años en su casa; suben las bajas civiles en Ucrania

El incidente se produjo un día después de que Naciones Unidas reportara que julio fue el mes más letal para la población civil ucraniana desde las semanas posteriores al inicio de la invasión total de Moscú a su vecino hace más de cuatro años.

Al menos 437 civiles fallecieron y 2.610 resultaron heridos el mes pasado, indicó la misión de monitoreo de la ONU en Kiev, mientras Rusia intensificaba sus bombardeos sobre pueblos y ciudades ucranianos.

En total, desde la invasión rusa del 24 de febrero de 2022, los observadores de derechos humanos de la entidad afirman que la guerra ha matado al menos a 16.874 civiles, incluidos 820 niños, y ha dejado 51.273 heridos, de los cuales 3.126 son menores.

“Este año, el número de civiles muertos y heridos ha aumentado cada mes. Esa tendencia se aceleró bruscamente en julio”, afirmó Danielle Bell, jefa de la misión de monitoreo. “La cifra de víctimas civiles en julio fue la más alta que documentamos en un solo mes desde marzo de 2022”.

El ataque ruso en la región norteña de Sumy a primera hora del viernes también causó cuatro heridos, entre ellos el padre y la abuela del niño fallecido, que fueron hospitalizados con quemaduras graves, según el jefe de la administración militar regional, Oleh Hryhorov.

En Donetsk, en el este de Ucrania, una bomba planeadora rusa demolió seis plantas de un edificio de apartamentos de 10 alturas, mató a una persona e hirió a otras 16, dijo el presidente del país, Volodymyr Zelenskyy.

Rusia está lanzando alrededor de 220 bombas planeadoras al día contra asentamientos cerca de la línea del frente en el este y el sur de Ucrania, escribió Zelenskyy en una publicación en redes sociales el viernes.

Las fuerzas del Kremlin aplastan asentamientos con la fuerza bruta de ese tipo de bombas, de 1.300 kilos (3.000 libras), y de artillería, misiles y drones, y luego envían unidades de infantería para atacar a los defensores que quedan al descubierto. La táctica ha dejado muchos pueblos y aldeas inhabitables.

En total, Rusia atacó 12 regiones ucranianas durante la noche y dejó decenas de heridos, reportó Zelenskyy.

Drones ucranianos atacan importante puerto al norte de Moscú

Las fuerzas ucranianas, por su parte, ampliaron su campaña de ataques de largo alcance contra infraestructura rusa al alcanzar el puerto de Ust-Luga, en la región de Leningrado, al norte de Moscú, y provocaron un breve incendio, informó su gobernador, Alexnader Drozdenko.

Ust-Luga es una de las mayores terminales de exportación de petróleo y gas de Rusia y está a más de 800 kilómetros (500 millas) de Ucrania.

Ha sido un objetivo frecuente de ataques con drones ucranianos este verano, mientras Kiev busca socavar las exportaciones rusas de petróleo que proporcionan al Kremlin unos ingresos vitales para su esfuerzo bélico.

Ucrania también lanzó otro ataque contra las instalaciones de Wildberries, el mayor minorista online de Rusia, que, según Kiev, ayuda a abastecer al ejército ruso.

El ataque dañó la pared de un almacén de Wildberries en la región de Tver, al norte de la capital, de acuerdo con el gobernador interino de la región, Vitaly Korolyov.

Wildberries reportó “daños insignificantes” y afirmó que los productos almacenados en el lugar no resultaron dañados.

El Ministerio de Defensa ruso dijo el viernes que sus defensas antiaéreas interceptaron durante la noche 553 drones ucranianos sobre 18 regiones, así como sobre la Crimea ocupada y las aguas de los mares de Azov y Negro.

Aviones de guerra de la OTAN derriban un dron sobre Letonia

Cazas de la OTAN derribaron un dron que ingresó en el espacio aéreo letón en las primeras horas del viernes, informaron el ejército de Letonia y un funcionario de la alianza militar.

Las autoridades de Letonia no identificaron el origen del dron, pero señalaron que había entrado en el país “como resultado de la guerra electromagnética rusa”.

Varios aviones no tripulados cruzaron anteriormente la frontera letona. Se cree que la mayoría son ucranianos que se desviaron de su ruta debido a interferencias electrónicas rusas.

Dos Eurofighter italianos fueron desplegados para hacer frente al dron y uno de ellos lo derribó, dijo la vocera de la OTAN Allison Hart.

También se desplegaron dos cazas turcos, agregó.

Se advirtió a los residentes de cinco municipios del este de Letonia sobre la amenaza al espacio aéreo y se les indicó que buscaran refugio.

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Los periodistas de The Associated Press Claudia Ciobanu en Varsovia, Polonia, y Lorne Cook en Bruselas contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP