Dron mata a tres niños en vecindario al este de aeropuerto en Sudán

El ataque, que el grupo atribuyó a la organización paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, mató a niños de 2, 4 y 6 años en Imtidad Nasser, un vecindario al este del aeropuerto de Jartum. Las FAR están en guerra con el ejército sudanés desde hace más de tres años.

Sayed Mustafa, residente de la zona, contó a The Associated Press que vio un dron volando hacia el aeropuerto y escuchó fuego antiaéreo que lo enfrentaba.

Emergency Lawyers, un grupo que monitorea la violencia contra civiles en la guerra de Sudán, condenó el ataque, al calificarlo de tragedia humanitaria y de “grave violación” que requiere investigación y rendición de cuentas.

Hasta ahora no ha habido comentarios de las FAR.

Según el grupo, el ejército sudanés atacó la provincia de Kordofán Occidental con drones en dos atentados separados durante el fin de semana: bombardeó un mercado en al-Muglad el sábado y atacó la zona de Al-Dabab el domingo, matando a decenas de civiles, incluidas mujeres y niños. El grupo afirmó que los ataques constituyen violaciones del derecho internacional humanitario.

La guerra en Sudán comenzó en abril de 2023, cuando las tensiones latentes entre el ejército y las FAR estallaron en combates abiertos en Jartum y se extendieron por todo el país.

El conflicto ha matado al menos a 59.000 personas, según el monitor de conflictos ACLED, aunque grupos de ayuda señalan que la cifra real probablemente sea mayor.

Unas 13 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares, según cifras de la ONU, lo que ha creado lo que los grupos de ayuda describen como la mayor crisis humanitaria del mundo.

En todo Sudán, 33,7 millones de personas, incluidos 17,3 millones de niños, necesitan ayuda con urgencia este año. Se estima que 825.000 niños enfrentan desnutrición aguda grave, según la ONU.

La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, un monitor mundial del hambre, advirtió la semana pasada que el conflicto y la sequía están agravando la inseguridad alimentaria en Darfur y Kordofán, donde dos campamentos de desplazados registraron niveles de desnutrición por encima de los umbrales de hambruna.

Estados Unidos instó al Consejo de Seguridad de la ONU el viernes a impulsar una tregua humanitaria y ampliar un embargo de armas sobre Sudán, pero China y Rusia se opusieron a ampliar el embargo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP