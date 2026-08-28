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Drew Gilbert pega jonrón, Landen Roupp lanza 5 sólidas entradas y Gigantes vencen 6-1 a Diamondbacks

SAN FRANCISCO (AP) — Drew Gilbert conectó un jonrón e impulsó la carrera de la ventaja, Landen Roupp lanzó cinco sólidas entradas y los Gigantes de San Francisco vencieron el jueves 6-1 a los Diamondbacks de Arizona.

Landen Roupp, de los Gigantes de San Francisco, hace un lanzamiento en el duelo ante los Diamondbacks de Arizona, el jueves 27 de agosto de 2026 (AP Foto/Jed Jacobsohn)
Landen Roupp, de los Gigantes de San Francisco, hace un lanzamiento en el duelo ante los Diamondbacks de Arizona, el jueves 27 de agosto de 2026 (AP Foto/Jed Jacobsohn) AP

Arizona está a 1 1/2 juegos de San Diego por el último boleto de comodín de la Liga Nacional.

Roupp (8-13) permitió una carrera y cuatro hits. Trent Harris, Carson Seymour y Ryan Walker se combinaron para lanzar cuatro entradas de relevo sin permitir carreras.

Christian Koss recibió un pelotazo para abrir la quinta entrada y avanzó a tercera con un toque de sacrificio de Nate Furman antes de que Taylor Clarke reemplazara al abridor dominicano de Arizona, Jose Cabrera. Tres lanzamientos después, el elevado de sacrificio de Gilbert le dio a San Francisco una ventaja de 2-1.

Después de que el venezolano José Fernádez conectó un sencillo para llenar las bases con un out en la cuarta, Roupp hizo que Ildemaro Vargas, también de Venezuela, elevara la pelota.

Acto seguido, ponchó a Ryan Waldschmidt para terminar la amenaza.

Gilbert conectó un lanzamiento con cuenta de 3-2 y catapultó la esférica a 421 pies hacia las gradas entre el jardín derecho y el central en la primera entrada.

El venezolano Gabriel Moreno pegó un jonrón abriendo la cuarta para empatar el juego 1-1.

Cabrera (0-3) permitió dos carreras y tres hits, con cuatro ponches, en 4 1/3 entradas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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