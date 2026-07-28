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Draymond Green pacta contrato de 1 año por 27,7 millones de dólares para seguir con Warriors

SAN FRANCISCO (AP) — Draymond Green aceptó un acuerdo de un año por 27,7 millones de dólares para regresar a los Warriors de Golden State, informó a The Associated Press una persona familiarizada con la decisión el martes.

ARCHIVO - Draymond Green de los Warriors de Golden State lanza un tiro libre durante el partido contra los Kings de Sacramento, el 10 de abril de 2026, en Sacramento, California. (AP Foto/Scott Marshall)
ARCHIVO - Draymond Green de los Warriors de Golden State lanza un tiro libre durante el partido contra los Kings de Sacramento, el 10 de abril de 2026, en Sacramento, California. (AP Foto/Scott Marshall) AP

Green firmará el contrato, que esencialmente iguala el acuerdo del que se desvinculó el mes pasado antes de que los Warriors hicieran un intento fallido por fichar a LeBron James, indicó la persona.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

ESPN informó primero sobre el acuerdo.

Ahora está previsto que Green dispute su 15ta temporada con los Warriors y, si juega en 51 partidos, se unirá a Stephen Curry como los únicos jugadores en la historia de la franquicia en participar en al menos 1.000 encuentros.

Green, Curry y el entrenador Steve Kerr son las principales piezas que quedan del equipo de la dinastía que conquistó cuatro campeonatos. Golden State ganó por última vez el título en 2022 y desde entonces no ha pasado de la segunda ronda de los playoffs. Los Warriors se quedaron fuera de los playoffs la temporada pasada, cuando perdieron ante Phoenix en el torneo de play-in.

Golden State intentó incorporar a James a principios de esta temporada baja y Green esperó para firmar su acuerdo hasta después de que James tomara la decisión de firmar con Filadelfia, para darles a los Warriors más flexibilidad. Green, Curry y Jimmy Butler están entrando en las últimas temporadas de sus contratos actuales, aunque Curry podría firmar una extensión a partir de finales del próximo mes.

Green ha sido uno de los mejores jugadores defensivos de la NBA desde que fue seleccionado en la segunda ronda del draft en 2012. Ha integrado nueve equipos ideales de defensa y fue nombrado Jugador Defensivo del Año de la NBA en 2016-17.

En su carrera, ha promediado 8,7 puntos por partido, además de 6,8 rebotes y 5,6 asistencias. La temporada pasada promedió 8,4 puntos, 5,5 rebotes y 5,5 asistencias en 68 partidos con Golden State.

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Deportes AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

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