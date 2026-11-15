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Drake Maye queda descartado con los Patriots por lesión de tobillo tras captura en Múnich

MUNICH (AP) — Drake Maye se lesionó el tobillo derecho tras una captura de Aidan Hutchinson en el primer cuarto del encuentro de los Patriots ante los Lions el domingo en Munich y no regresará al partido.

El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra Drake Maye abandona el campo tras lesionarse en el encuentro ante los Lions de Detroit en Munich, Alemania el domingo 15 de noviembre del 2026. (AP Foto/Matthias Schrader)
El quarterback de los Patriots de Nueva Inglaterra Drake Maye abandona el campo tras lesionarse en el encuentro ante los Lions de Detroit en Munich, Alemania el domingo 15 de noviembre del 2026. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

El quarterback Tommy DeVito reemplazó a Maye en la segunda serie ofensiva de Nueva Inglaterra

Hutchinson capturó a Maye en tercera oportunidad en la yarda 15 de Detroit, en la primera serie ofensiva de Nueva Inglaterra. Luego, Andy Borregales pateó un gol de campo de 33 yardas.

Hutchinson se sujetó la rodilla derecha después de saltar y caer mientras celebraba. Se dirigió al vestuario para una evaluación.

Maye había completado 3 de 4 pases para 48 yardas en esa serie. También corrió para 11 yardas.

DeVito, quien se unió a los Patriots el año pasado después de que los Giants de Nueva York lo dejaran en waivers, lanzó una intercepción y completó 4 de 9 intentos de pase para 16 yardas antes del descanso.

Los Lions ganaban 21-3 al medio tiempo.

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