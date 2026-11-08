americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Dosunmu y Ball guían a Timberwolves ante Jazz en mala racha, 115-100

MINNEAPOLIS (AP) — Ayo Dosunmu anotó 26 puntos y LaMelo Ball sumó 24 unidades y cinco asistencias para ayudar a los Timberwolves de Minnesota a vencer 115-100 al Jazz de Utah la noche del domingo.

LaMelo Ball, de los Timberwolves de Minnesota, se cuelga del aro después de clavar el balón durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA frente al Jazz de Utah, el domingo 8 de noviembre de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr)
LaMelo Ball, de los Timberwolves de Minnesota, se cuelga del aro después de clavar el balón durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA frente al Jazz de Utah, el domingo 8 de noviembre de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr) AP

Jaden McDaniels terminó con 16 tantos, Bones Hyland aportó 14 desde la banca y Rudy Gobert contribuyó con 10 puntos y 15 rebotes para los Wolves (8-3), que han ganado cuatro seguidos y tienen marca de 5-2 sin Anthony Edwards. Se espera que el escolta All-Star se pierda dos meses tras someterse a una cirugía de rodilla el 29 de octubre.

Darryn Peterson encabezó al Jazz con 26 unidades y seis rebotes. Keyonte George anotó 19 puntos en tres cuartos antes de perderse el último periodo por un esguince en el tobillo derecho.

Tras dividir sus primeros dos partidos de la temporada, el Jazz ha perdido ocho seguidos y está en el fondo de la Conferencia Oeste. El equipo jugó el domingo sin el alero Lauri Markkanen (muñeca derecha), quien encestó ocho triples en una derrota en Dallas la noche del viernes.

Ball puso de pie al público cuando robó el balón en media cancha y se fue sin oposición para una clavada, lo que le dio a Minnesota una ventaja de 70-63 a mitad del tercer cuarto.

Luego Hyland ingresó y anotó siete puntos rápidos, mientras los Timberwolves cerraron el tercer cuarto con su mayor ventaja, 90-72.

Utah comenzó el cuarto periodo con 0 de 9 en tiros de campo y se quedó sin anotar durante casi cuatro minutos, mientras Minnesota ampliaba su ventaja hasta por 19 puntos.

Los Timberwolves llegaron al partido con el peor porcentaje de tiros libres de la liga, con .648, pero el domingo encestaron 27 de 32 desde la línea, con Dosunmu acertando 8 de 8. ___

Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El futbolista portugués Cristiano Ronaldo hace un gesto luego de que el VAR le anuló un gol en un partido de la Liga de Naciones entre Portugal y Gales en Lisboa, el 24 de septiembre de 2026. (AP Foto/Armando Franca, archivo)

El astro portugués Cristiano Ronaldo anuncia su retiro del fútbol internacional

Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Destacados del día

DESMANTELAN EN MIAMI RED DE CUBANOS QUE ROBABA CARGAMENTOS DE BATH & BODY WORKS: Revendían velas en Hialeah

DESMANTELAN EN MIAMI RED DE CUBANOS QUE ROBABA CARGAMENTOS DE BATH & BODY WORKS: Revendían velas en Hialeah

Un automovilista carga combustible en el depósito de un vehículo en una gasolinera de Costco el jueves 29 de octubre de 2026, en Lone Tree, Colorado. (Foto AP/David Zalubowski)

Trump y demócratas enfrentan desafíos para lograr el alivio económico que exigieron los votantes

¡DÍAZ-CANEL DESAFÍA A MARCO RUBIO Y A TRUMP! ¡NO NOS DOBLEGARÁN!, RESPONDE A LAS NUEVAS SANCIONES CONTRA CUBA

¡DÍAZ-CANEL DESAFÍA A MARCO RUBIO Y A TRUMP! "¡NO NOS DOBLEGARÁN!", RESPONDE A LAS NUEVAS SANCIONES CONTRA CUBA

ALERTA CERCA DE LA CASA BLANCA! SERVICIO SECRETO DETIENE A VENEZOLANO ARMADO POR AMENAZAS CONTRA DONALD TRUMP

ALERTA CERCA DE LA CASA BLANCA! SERVICIO SECRETO DETIENE A VENEZOLANO ARMADO POR AMENAZAS CONTRA DONALD TRUMP

¡TRUMP SACUDE LA CASA BLANCA! STEPHEN MILLER, ARQUITECTO DE LAS DEPORTACIONES MASIVAS, ASUME COMO JEFE DE GABINETE

¡TRUMP SACUDE LA CASA BLANCA! STEPHEN MILLER, ARQUITECTO DE LAS DEPORTACIONES MASIVAS, ASUME COMO JEFE DE GABINETE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter