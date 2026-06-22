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Dos sospechosos detenidos tras un tiroteo en secundaria de Filipinas que deja 3 muertos

MANILA (AP) — Dos personas hicieron disparos en una escuela secundaria del centro de Filipinas, donde mataron a tres estudiantes e hirieron a otros cinco, informaron funcionarios policiales el lunes.

La policía indicó que dos sospechosos fueron detenidos. Uno de ellos es estudiante de la Escuela Secundaria Nacional San Jose, en la ciudad de Tacloban, donde ocurrió el tiroteo, según las autoridades. Ambos son varones y estaban armados con pistolas.

Los investigadores policiales aún intentaban determinar qué desencadenó el tiroteo en la escuela pública, que tiene más de 1.500 estudiantes. La policía también desplegó efectivos para reforzar la seguridad.

“Instamos a la población a mantener la calma, abstenerse de difundir información no verificada y cooperar con las autoridades proporcionando cualquier información que pueda ayudar a la investigación en curso”, indicó la policía nacional en un comunicado.

Los delitos que implican el uso de armas de fuego son frecuentes en Filipinas, en parte debido a la proliferación de armas no registradas, pero los tiroteos en escuelas son relativamente raros.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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