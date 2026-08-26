Dos senadores de EEUU -- uno demócrata y uno republicano -- tratan de salvar Seguro Social

Es uno de los esfuerzos políticos más arriesgados que puede emprender un miembro del Congreso, por lo que resulta revelador que esté encabezado por dos legisladores que tienen poco que perder en esta etapa de sus carreras.

“Llevamos en esto seis años, ocho años, es increíble cuánto tiempo he estado en ello", declaró Cassidy. "Pero Durbin se me acercó y me dice: ‘Bill, pronto dejaré el Senado. Tenemos que intentarlo’”.

Esta idea de proteger el Seguro Social es una de las pocas que se han presentado formalmente en este Congreso. Ninguna ha ganado mucha tracción, pero es un comienzo para un problema que probablemente afrontará el Congreso elegido este otoño, así como el próximo presidente. La presión para actuar seguramente aumentará a medida que se acerque 2032.

La medida que impulsan Durbin, demócrata por Illinois, y Cassidy, republicano por Luisiana, no ofrecería un resultado, sino que establecería un proceso para que el Congreso actúe. Pide que la Junta Asesora del Seguro Social recopile aportes del público y presente al Congreso un borrador de legislación que mantenga solvente el fondo fiduciario de jubilación durante al menos 50 años.

Luego, el proyecto resultante sería presentado por los líderes de la mayoría del Senado y la Cámara de Representantes. Si no quieren hacerlo, cualquier miembro podría patrocinar el proyecto. Después se remitiría a los dos comités con jurisdicción sobre el Seguro Social: el Comité de Finanzas del Senado y el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.

Ambos comités podrán debatir el proyecto y enmendarlo si así lo desean. Si no, el proyecto original redactado por la junta asesora se incluiría en los calendarios del Senado y la Cámara para su consideración. Los legisladores podrían presentar propuestas sustitutivas, con votaciones finales tras 100 horas de debate. La aprobación requeriría el voto de tres quintos en el Senado de 100 miembros, y una mayoría simple en la Cámara, de 435 miembros.

Aunque el proyecto no prescribe una solución para reponer el Seguro Social, ha tenido escaso apoyo. Cassidy expresó su exasperación en un discurso reciente en el pleno.

“Para algunas personas, el momento de hacer algo por el Seguro Social es nunca", indicó Cassidy. "No quieren perturbar al Congreso. No quieren asumir una votación difícil. Aunque esa votación solo establezca un proceso”.

AARP se ha pronunciado en contra del proyecto, al señalar que el esfuerzo equivale a “acelerar” cambios en el Seguro Social mediante un proceso que limita qué tipo de enmiendas se ofrecen y fija plazos procedimentales arbitrarios.

Otro proyecto propone un fondo de inversión

Por separado, Cassidy tiene una propuesta con el senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, que plantea la creación de un fondo de 1,5 billones de dólares que se invertiría en acciones y otros activos de mayor riesgo durante 75 años.

El capital inicial sería financiado por el Departamento del Tesoro mediante endeudamiento adicional. Al final de los 75 años, los activos del fondo se usarían para reembolsar al Tesoro el capital inicial, así como el endeudamiento que se produciría durante esos años para mantener los pagos del Seguro Social, ahora proyectados en alrededor de 26,6 billones de dólares.

Cassidy calcula que un fondo de inversión de ese tipo ganaría lo suficiente como para cubrir aproximadamente dos tercios de esos 26,6 billones de dólares, lo que significa que aún serían necesarias otras medidas, como aumentar los impuestos sobre la nómina o recortar prestaciones, para cerrar por completo la brecha. Pero esos aumentos de impuestos o recortes de prestaciones serían menores de lo que serían sin el fondo de inversión.

“La ventaja del fondo de inversiones es que causa menos batallas políticas", apuntó Cassidy.

Pero la idea preocupa a agencias encargadas de vigilar la deuda nacional.

“Esta es una apuesta peligrosa financiada con deuda, que conllevaría enormes riesgos y costos”, sostuvo el Committee for a Responsible Federal Budget.

Proponen eliminar tope del impuesto sobre la nómina

Los senadores Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, y Bernie Moreno, republicano por Ohio, no coinciden en mucho, pero han unido fuerzas para pedir que se elimine el tope del impuesto sobre la nómina del Seguro Social.

Actualmente, el impuesto sobre la nómina que financia el Seguro Social se aplica hasta un máximo de 184.500 dólares de ingresos. Eso significa que la mayoría de las personas paga impuestos del Seguro Social sobre todos sus ingresos, pero las más ricas no.

“¿Por qué una enfermera de clase media debería pagar una proporción mayor de su sueldo que un adinerado abogado corporativo?”, escribieron ambos senadores en el New York Times.

Pero, aunque prometieron una legislación próxima sobre el tema, aún no la han presentado. Algunos grupos conservadores han rechazado con fuerza la idea, al afirmar que el aumento de impuestos llevaría a salarios más bajos y menos empleos en empresas que busquen compensar la carga tributaria adicional.

Eliminar el tope generaría más de 3,2 billones de dólares para el fondo fiduciario a lo largo de una década, según la Peter G. Peterson Foundation, un organismo no partidista que vigila la deuda.

Otros han pedido eliminar el tope, pero solo por encima de cierto umbral de ingresos. Por ejemplo, un proyecto del senador Sheldon Whitehouse, demócrata por Rhode Island, y el representante Brendan Boyle, demócrata por Pensilvania, aplicaría el impuesto sobre la nómina a ingresos superiores a 400.000 dólares. El proyecto exigiría que quienes ganen más de 400.000 dólares aporten más a Medicare.

Otros piden eliminar el tope y aumentar las prestaciones

Progresistas en la Cámara y el Senado han patrocinado un proyecto que eliminaría el tope del impuesto sobre la nómina para cubrir todas las ganancias por encima de 250.000 dólares, incluidas las ganancias de capital y los dividendos, y aumentaría el impuesto que los altos ingresos deben pagar sobre las ganancias de inversión.

El proyecto incrementaría los pagos a los beneficiarios del Seguro Social en aproximadamente 2.400 dólares al año y aumentaría el ajuste anual por costo de vida. El esfuerzo está encabezado por el senador Bernie Sanders, un independiente de Vermont, y la representante Val Hoyle, demócrata por Oregon. La versión de la Cámara tiene 39 copatrocinadores, todos demócratas.

En una carta reciente a sus colegas, Sanders manifestó que ampliar las prestaciones y exigir que los más ricos paguen al Seguro Social el mismo porcentaje de sus ingresos que decenas de millones de trabajadores es “cómo extendemos la solvencia del Seguro Social para las generaciones venideras. Así es como el Partido Demócrata empieza a recuperar la confianza del pueblo estadounidense”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP