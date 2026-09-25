Dos policías mueren en un ataque armado en el noreste de Colombia

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La policía aseguró en un comunicado que los agentes se movilizaban en un vehículo de la institución para dirigirse a un colegio ubicado en el municipio de Ábrego, en el noreste del país, cuando fueron “atacados con armas de fuego por sujetos que se movilizaban en un vehículo”, quienes luego huyeron.

En el ataque fallecieron el intendente César Augusto Rodríguez, de 40 años, y el auxiliar de policía Bryan Stiven Lizarazo, de 19 años.

La policía indicó que, junto al ejército, iniciaron la búsqueda de los responsables, sin señalar a un grupo ilegal en específico.

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó identificar y capturar a los responsables e indicó que en la zona opera la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, alzada en armas desde 1964 y con presencia en la frontera con Venezuela.

"Les voy a cobrar cada gota de sangre de nuestros héroes y del pueblo colombiano”, advirtió en la red social X el mandatario conservador.

De la Espriella ha implementado una nueva política de seguridad en la que promete “mano de hierro” para los ilegales, incrementando los operativos militares en su contra y ofreciendo que se sometan voluntariamente a la justicia.

Tras asumir el poder el mes pasado, De la Espriella puso fin a múltiples mesas de negociación de paz con grupos armados ilegales que abrió el progresista Gustavo Petro (2022-2026), al considerar que no fueron efectivas y, en cambio, fueron aprovechadas por los armados para incrementar su poderío ilegal. FUENTE: AP

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