americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Dos policías mueren en un ataque armado en el noreste de Colombia

BOGOTÁ (AP) — Dos policías colombianos murieron el viernes tras ser atacados con armas de fuego en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, donde operan varios grupos armados ilegales.

La policía aseguró en un comunicado que los agentes se movilizaban en un vehículo de la institución para dirigirse a un colegio ubicado en el municipio de Ábrego, en el noreste del país, cuando fueron “atacados con armas de fuego por sujetos que se movilizaban en un vehículo”, quienes luego huyeron.

En el ataque fallecieron el intendente César Augusto Rodríguez, de 40 años, y el auxiliar de policía Bryan Stiven Lizarazo, de 19 años.

La policía indicó que, junto al ejército, iniciaron la búsqueda de los responsables, sin señalar a un grupo ilegal en específico.

"Les voy a cobrar cada gota de sangre de nuestros héroes y del pueblo colombiano”, advirtió en la red social X el mandatario conservador.

Tras asumir el poder el mes pasado, De la Espriella puso fin a múltiples mesas de negociación de paz con grupos armados ilegales que abrió el progresista Gustavo Petro (2022-2026), al considerar que no fueron efectivas y, en cambio, fueron aprovechadas por los armados para incrementar su poderío ilegal.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, centro, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, derecha, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ceremonia de firma de un acuerdo de seguridad entre los tres países, en la sede de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix vía AP)

Trump firma acuerdo entre EEUU, Dinamarca y Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico

Destacados del día

Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela ante la ONU, pero evita anunciar una fecha

Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela ante la ONU, pero evita anunciar una fecha

Homeless dispara cuatro veces en el Aeropuerto de Miami y provoca un amplio operativo policial

Homeless dispara cuatro veces en el Aeropuerto de Miami y provoca un amplio operativo policial

En esta imagen, proporcionada por los Servicios de Emergencia de Ucrania, un cuerpo yace tendido en una calle tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el 24 de septiembre de 2026. (Servicios de Emergencia de Ucrania vía AP)

Ataques rusos matan a ocho en Ucrania mientras la ONU debate cómo terminar la guerra

CUBA CAMBIA SUS TARIFAS CONSULARES DESDE EL 1 DE OCTUBRE: estos son los nuevos precios de los trámites

CUBA CAMBIA SUS TARIFAS CONSULARES DESDE EL 1 DE OCTUBRE: estos son los nuevos precios de los trámites

ALERTA EN EL AEROPUERTO DE MIAMI: una persona bajo custodia tras reportes de posibles disparos

ALERTA EN EL AEROPUERTO DE MIAMI: una persona bajo custodia tras reportes de posibles disparos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter