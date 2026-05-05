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Dos muertos y cuatro heridos en choque entre tren y un camión de combustible en el centro de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Dos personas fallecieron y otras cuatro resultaron heridas el martes tras un choque entre un tren de carga y un camión cisterna que transportaba combustible, lo que desató una fuerte explosión e incendio en una carretera del estado de Querétaro, en el centro de México.

La colisión tuvo lugar la mañana del martes en el puente Viborillas del municipio de Colón, Querétaro, donde un tren de la empresa privada Ferromex embistió a un camión cargado con diésel que cruzaba la vía del tren. Tras el choque se reportó una explosión y un incendio de gran magnitud que afectó a una camioneta que estaba cerca del lugar.

El momento del choque quedó registrado en un vídeo que se difundió en las redes sociales en el que se observa el camión cisterna sobre la vía del tren y poco después se ve el ferrocarril chocando con la unidad y de inmediato se desata un incendio y una gran nube de humo envolvió el lugar.

La Coordinación de Protección Civil de Querétaro dijo en un mensaje en X que en el accidente perecieron dos personas y otras cuatro sufrieron lesiones. Las autoridades no han informado aún sobre las causas del accidente.

FUENTE: AP

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