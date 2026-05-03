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Dos muertos y 37 heridos durante exhibición de camiones modificados en Colombia

BOGOTÁ (AP) — Al menos dos personas fallecieron el domingo y más de 30 resultaron heridas luego de que un camión modificado se salió de la pista y arrolló a los espectadores durante una exhibición en el suroeste de Colombia, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió durante un evento masivo en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca, cuando uno de los vehículos “se sale de control” y embiste a los asistentes, señaló el comandante de los bomberos de la localidad, teniente Francisco Arboleda, en declaraciones a Noticias Caracol.

El saldo preliminar es de dos muertos y 37 heridos, indicó el gobernador Octavio Guzmán en la red social X.

Medios colombianos reprodujeron varios videos en los que se puede ver el momento en el que, después de una acrobacia, el vehículo supera las barreras de contención y se detiene luego de estrellarse contra un poste.

En las imágenes se puede ver a varias personas tendidas en el piso en medio de gritos y pánico de los espectadores. Las autoridades acordonaron el lugar mientras socorristas de los bomberos y defensa civil atienden la emergencia.

FUENTE: AP

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