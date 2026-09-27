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Dos muertos, 12 desaparecidos, por avalancha en Nepal

KATMANDÚ, Nepal (AP) — Una avalancha arrasó un pico montañoso en Nepal el domingo, matando al menos a dos personas dejando a otras 12 desaparecidas, informaron las autoridades.

La avalancha ocurrió en el monte Himlung, un pico de 7.126 metros (23.380 pies) en el centro-norte de Nepal, señaló Mukti Prasad Khanal, el principal administrador gubernamental del distrito de Manang, donde se encuentra la montaña.

Todos los fallecidos o desaparecidos son nepalíes.

Los rescatistas trasladaron en helicóptero dos cuerpos y 10 sobrevivientes desde la montaña hasta una localidad cercana, indicó Khanal.

La búsqueda se reanudará al amanecer del lunes, agregó.

Las autoridades habían advertido sobre condiciones meteorológicas severas en todo el país himalayo durante el fin de semana. Ha llovido en todo Nepal desde el jueves, con nevadas en las regiones montañosas del norte.

Nepal se está recuperando de las devastadoras inundaciones de agosto que arrasaron varias aldeas, dejaron más de 1.400 muertos y a casi 6.000 personas desaparecidas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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