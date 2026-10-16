Dos de los equipos de MLB que menos gastan se enfrentarán en la Serie Mundial por 1ra vez desde 1991

Los Cerveceros de Milwaukee posan para una foto de equipo después del Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en la que barrieron a los Dodgers de Los Ángeles y serán los representantes de la Liga Nacional en la Serie Mundial, el jueves 15 de octubre de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Gregory Bull) AP

Milwaukee se enfrentará a Cleveland o Tampa Bay en una serie al mejor de siete por el título que comenzará el 23 de octubre, lo que garantiza que dos clubes ubicados en la mitad inferior de las nóminas de las Grandes Ligas jugarán la Serie Mundial por primera vez desde 1991. Los Dodgers, los Mets y los Yankees, ambos de Nueva York, verán desde casa, con nóminas esta temporada que, en cada caso, costaron más que las plantillas de los Cerveceros, los Guardianes y los Rays combinadas.

El duelo de Serie Mundial de bajo presupuesto comenzará seis semanas antes de un probable cierre patronal, una interrupción laboral que amenaza la temporada 2027 mientras dueños y jugadores se enfrentan por la falta de un tope salarial en el deporte.

Al hablar en el Juego de Estrellas en julio, el comisionado de Grandes Ligas Rob Manfred expuso su argumento a favor de un tope, al tiempo que señaló que las excepciones no reflejaban paridad.

“Nuestra visión del mundo es que, durante un periodo muy largo, existe una relación muy fuerte entre quién entra a los playoffs y quién avanza, sin perjuicio de las excepciones que hemos tenido”, afirmó.

Milwaukee, que ganó el banderín de la Liga Nacional con una barrida de cuatro juegos sobre los Dodgers, tenía la 19na nómina más alta de las Mayores al 31 de agosto, mientras que Tampa Bay era 25to y Cleveland 30mo. La última vez que ambos ganadores de banderín estuvieron entre el 50% inferior en gasto de jugadores fue cuando Minnesota (15to entre 26 equipos) venció a Atlanta (19no) por el campeonato de 1991.

En términos de tamaño de mercado, Milwaukee ocupa el puesto 30 de MLB y es el Área de Mercado Designada más pequeña, definida por Nielsen como regiones geográficas no superpuestas que agrupan condados según áreas de audiencia televisiva. Cleveland es 22do y Tampa Bay 15to.

Si los Guardianes ganan el banderín de la Liga Americana, esto marcaría la primera Serie Mundial que involucra a dos equipos en la mitad inferior de las ciudades de MLB por DMA desde que San Luis (24to) venció a Detroit (18vo) en 2006. Ningún equipo de mercado pequeño ha ganado la Serie Mundial desde Kansas City en 2015.

Tres años después de que los Mellizos ganaran aquel título de 1991, los jugadores se fueron a la huelga mientras los dueños presionaban por un tope salarial, lo que llevó a la cancelación de la Serie Mundial. No se añadió ningún tope de ese tipo, y los dueños no habían propuesto otro nuevamente hasta este verano.

Desde los Mellizos de 1991, los únicos campeones de la Serie Mundial con nóminas en la mitad inferior han sido los Angelinos de Anaheim de 2002, los Marlins de Florida de 2003 y los Astros de Houston de 2017.

“Es cómo se juega el partido en el momento lo que determina los resultados ganadores”, manifestó el agente Scott Boras el viernes. “No hay duda de que las probabilidades de ganar, de tener éxito, aumentan con mayor talento, pero todos sabemos que el talento tiene muchas variables en cuanto a cómo rinde a veces”.

Los dueños de Grandes Ligas han propuesto un tope salarial con un piso, un sistema que los jugadores dicen que nunca aceptarán. Es probable que un cierre patronal comience el 2 de diciembre.

Las nóminas del día inaugural estuvieron encabezadas por los Mets (358,4 millones de dólares), los Dodgers (323,3 millones) y los Yankees (302,8 millones). Los Cerveceros estaban en 125,9 millones, los Rays en 90,5 millones y los Guardianes en 75,5 millones.

“No crean lo que escuchan del dueño que se queja: ‘No tengo los recursos para competir’”, dijo el jefe de la asociación de jugadores, Bruce Meyer, en el Juego de Estrellas. “Todos tienen los recursos para competir. Nuestras propuestas incluyen disposiciones que les darían más recursos y recompensarían a los equipos que realmente sí compiten”.

Manfred sostiene que gastar mucho aumenta las probabilidades de éxito.

“Desafía la experiencia humana pedirle a un aficionado que piense que el extremo inferior de esa brecha tiene la misma oportunidad de ganar que el superior”, expresó. “No hay duda de que no todos en cualquier deporte van a ganar una vez cada 30 o 32 años, dependiendo de cuántos equipos tengas, pero los datos en nuestro deporte son contundentes: tu oportunidad de llegar a los playoffs si eres un equipo de mercado más grande es dramáticamente mayor y tu oportunidad de avanzar a las rondas siguientes, esa ventaja crece con cada ronda”.

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FUENTE: AP