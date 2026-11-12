americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Dos iraníes en Gran Bretaña son hallados culpables de espionaje

LONDRES (AP) — Dos hombres iraníes que espiaron a periodistas que trabajaban para una emisora en persa en Londres fueron declarados culpables el jueves de espiar para Teherán.

Mostafa Sepahvand, de 41 años, y Farhad Javadi Manesh, de 46, fueron hallados culpables de actuar en nombre del Estado iraní y de ayudar a un servicio de inteligencia extranjero.

Un tercer acusado, Shapoor Qalehali Khani Noori, de 57 años, fue absuelto de todos los cargos en su contra.

El proceso tuvo lugar en el Tribunal de la Corona de Woolwich, en el sur de Londres.

“Esta fue una operación calculada para espiar a quienes son críticos del régimen iraní”, declaró Frank Ferguson, fiscal jefe de la división de delitos especiales y antiterrorismo del Servicio de la Fiscalía de la Corona.

Indicó que a ambos se les prometieron recompensas por enviar información de inteligencia a Irán, mientras que Sepahvand estaba dispuesto a ir más allá de la vigilancia para cometer violencia grave contra sus objetivos.

Los periodistas amenazados eran de la emisora Iran International. Incluían a Mojtaba Pourmohsen y Kambiz Hosseini, así como un miembro fundador de UK Lawyers for Israel, Jonathan Turner. Iran International está prohibida por el gobierno en Teherán.

Se acusó a los imputados de visitar direcciones vinculadas a sus objetivos, tomar fotos y videos, y usar plataformas como ChatGPT para investigarlos en internet.

“Por suerte, los acusados fueron detenidos antes de que pudiera producirse cualquier ataque”, añadió Ferguson.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta captura de un video difundido por WABC-TV se puede ver a personal de emergencia en el lugar en donde un edificio se vino abajo, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Brooklyn, Nueva York. (WABC-TV vía AP)

Derrumbe de un edificio en Nueva York deja a personas atrapadas bajo los escombros

Foto entregada por el Servicio de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia el 11 de noviembre del 2026, que muestra al embajador ruso en Estados Unidos Alexander Darchiev en Moscú. (Servicio de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia via AP)

Fallece a los 66 años Alexander Darchiev, embajador ruso en EEUU

Destacados del día

Bruno Rodríguez viaja a China en busca de apoyo mientras Cuba enfrenta una grave crisis energética

Bruno Rodríguez viaja a China en busca de apoyo mientras Cuba enfrenta una grave crisis energética

En esta captura de un video difundido por WABC-TV se puede ver a personal de emergencia en el lugar en donde un edificio se vino abajo, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Brooklyn, Nueva York. (WABC-TV vía AP)

Derrumbe de un edificio en Nueva York deja a personas atrapadas bajo los escombros

EL AVANCE DEMÓCRATA EN LAS MIDTERMS DE 2026 TAMBIÉN CAMBIA EL MAPA POLÍTICO DE ESTADOS UNIDOS

EL AVANCE DEMÓCRATA EN LAS MIDTERMS DE 2026 TAMBIÉN CAMBIA EL MAPA POLÍTICO DE ESTADOS UNIDOS

DRON MILITAR DE ESTADOS UNIDOS REALIZA RECORRIDOS FRENTE A LAS COSTAS DE CUBA

DRON MILITAR DE ESTADOS UNIDOS REALIZA RECORRIDOS FRENTE A LAS COSTAS DE CUBA

Cámara de EEUU bloquea el impeachment contra Pete Hegseth por la guerra con Irán y la captura de Maduro

Cámara de EEUU bloquea el impeachment contra Pete Hegseth por la guerra con Irán y la captura de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter