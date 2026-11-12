Dos iraníes en Gran Bretaña son hallados culpables de espionaje

Mostafa Sepahvand, de 41 años, y Farhad Javadi Manesh, de 46, fueron hallados culpables de actuar en nombre del Estado iraní y de ayudar a un servicio de inteligencia extranjero.

Un tercer acusado, Shapoor Qalehali Khani Noori, de 57 años, fue absuelto de todos los cargos en su contra.

El proceso tuvo lugar en el Tribunal de la Corona de Woolwich, en el sur de Londres.

“Esta fue una operación calculada para espiar a quienes son críticos del régimen iraní”, declaró Frank Ferguson, fiscal jefe de la división de delitos especiales y antiterrorismo del Servicio de la Fiscalía de la Corona.

Indicó que a ambos se les prometieron recompensas por enviar información de inteligencia a Irán, mientras que Sepahvand estaba dispuesto a ir más allá de la vigilancia para cometer violencia grave contra sus objetivos.

Los periodistas amenazados eran de la emisora Iran International. Incluían a Mojtaba Pourmohsen y Kambiz Hosseini, así como un miembro fundador de UK Lawyers for Israel, Jonathan Turner. Iran International está prohibida por el gobierno en Teherán.

Se acusó a los imputados de visitar direcciones vinculadas a sus objetivos, tomar fotos y videos, y usar plataformas como ChatGPT para investigarlos en internet.

“Por suerte, los acusados fueron detenidos antes de que pudiera producirse cualquier ataque”, añadió Ferguson.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP