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Dos ingleses resultan heridos en accidente de globo aerostático en turísticas ruinas de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Dos ingleses resultaron lesionados el lunes en un accidente de un globo aerostático en una zona cercana a las turísticas ruinas prehispánicas de Teotihuacán, al noreste de la capital mexicana, donde el año pasado se reportó otro incidente que dejó dos turistas extranjeros heridos.

El hecho ocurrió a las 8:40 de la mañana cuando un globo aerostático, matrícula XA-OZY, de la empresa Happy Puerto impactó contra unos cables de energía eléctrica, dijo en un comunicado conjunto la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Dos personas que iban en el globo aerostático sufrieron quemaduras por las descargas eléctricas y fueron trasladadas a la Ciudad de México para recibir atención médica, señala el comunicado sin ofrecer detalles.

La Fiscalía del Estado de México, donde está el municipio de Teotihuacán, informó que los dos lesionados son de nacionalidad inglesa. Por el accidente la fiscalía estatal abrió una investigación y detuvo a una persona.

En enero del 2025, un globo aerostático de una empresa local debió hacer un aterrizaje forzoso en las proximidades de Teotihuacán y la canastilla que transportaba a los pasajeros volcó. En el accidente resultaron heridos una turista alemana, de 34 años, que presentó contusiones en el cuerpo, y un estadounidense, de 40 años, que sufrió una fractura en la quinta vertebra cervical.

Dos años antes se registró otro accidente con un globo aerostático que se incendió al sobrevolar un área cercana a Teotihuacán. En el hecho murieron dos mexicanos, una mujer de 38 años y un hombre de 50, y una menor resultó herida.

Teotihuacán es conocido por su enclave arqueológico del mismo nombre que es Patrimonio Cultural de la Humanidad y uno de los atractivos turísticos de la zona es sobrevolar las impresionantes pirámides del Sol y la Luna en globo.

Fue una gran ciudad con más de 100.000 habitantes que se extendía por unos 20 kilómetros cuadrados entre el año 100 a. C. y 750 d. C. pero fue abandonada por razones todavía inciertas antes del ascenso de los aztecas en el siglo XIV.

FUENTE: AP

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