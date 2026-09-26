Dos hombres reciben penas de cárcel por matar y tentar matar a exrugbista argentino

El argentino Federico Martín Aramburu (centro) corre con el balón durante el partido del Grupo D de la Copa Mundial de Rugby entre Argentina y Georgia en Lyon, Francia, el 11 de septiembre de 2007. (Foto AP/Mark Baker, Archivo) AP

Los veredictos se dieron alrededor de las 22:30, hora local, en el juicio en el que estaban implicadas cuatro personas. Le Priol, de 32 años, y Bouvier, de 35, que tenían vínculos con la extrema derecha francesa, no fueron acusados de premeditación.

Lyson Rochemir, novia de Le Priol en el momento del tiroteo, fue condenada a seis meses de prisión efectiva y a otros 2 años y medio de pena suspendida por ocultar y destruir pruebas. Fue absuelta de complicidad en intento de asesinato. A una cuarta persona juzgada se le impuso una condena de tres años de prisión suspendida.

Aramburú, de 42 años, que jugó 22 veces con Argentina, fue asesinado en marzo de 2022 al salir de un bar en París, junto con su amigo Shaun Hegarty, exjugador neozelandés de rugby. Habían sido compañeros de club en Biarritz y viajaron a la capital para asistir a un partido del Torneo de las Seis Naciones.

El miércoles, el abogado general Philippe Courroye solicitó una pena de 27 años de prisión para Le Priol —quien efectuó los disparos mortales— y de 20 años para Bouvier, quien disparó dos veces al rugbista sin matarlo. Le Priol fue acusado de asesinato, mientras que Bouvier fue acusado de intento de asesinato.

Según una investigación sobre la muerte, los dos rugbistas se habían sentado antes en una mesa de un bar del Barrio Latino de París, junto a otra mesa ocupada por activistas de extrema derecha, entre ellos Le Priol y Bouvier. Los grupos discutieron, la disputa derivó en una pelea y luego Le Priol y Bouvier salieron a buscar a los rugbistas en un Jeep conducido por Rochemir.

Los dos principales acusados admitieron su participación en el tiroteo mortal, pero negaron que hubiera sido premeditado, al afirmar que actuaron por miedo; Bouvier sostuvo que su intención era disparar solo al suelo. Ninguno de los rugbistas iba armado.

En sus alegatos finales ante el tribunal, Bouvier manifestó que “nunca encontraría palabras a la altura del sufrimiento y la dignidad de la familia del señor Aramburú”.

“Espero que algún día la familia encuentre la fuerza para perdonarme, y que yo me perdone a mí mismo”, declaró Le Priol.

Courroye dijo al tribunal que Bouvier y Le Priol “aplicaron su propia forma de justicia privada, una en la que no se había abolido la pena de muerte”.

Aramburú, casado y padre de tres hijos, se instaló en el País Vasco francés al final de su carrera en 2012, tras haber jugado en Biarritz, Perpignan, Dax y en el Glasgow de Escocia.

Ayudó a que Argentina terminara tercera en la Copa del Mundo de Rugby de 2007, al anotar un try contra Francia cuando Argentina ganó el partido por el tercer puesto. La Unión Argentina de Rugby también ha pedido justicia.

Tiroteo y consecuencias

Imágenes de cámaras de vigilancia mostraron a Aramburú y Hegarty caminando por la calle hacia su hotel tras la pelea, y a Hegarty deteniéndose para conseguir unos cubitos de hielo con los que aliviar las lesiones sufridas durante el enfrentamiento.

Bouvier fue el primero en verlos mientras iba en el Jeep con Rochemir. Disparó cuatro veces contra Aramburú, dos de los disparos lo alcanzaron y lo hirieron. Luego Le Priol llegó corriendo y, tras una breve pelea, le disparó seis veces por la espalda. Cuatro impactos lo alcanzaron, dos de ellos mortales. El argentino se desplomó en brazos de Hegarty.

Rochemir fue detenida ese mismo día, el 19 de marzo. Le Priol fue arrestado tres días después cuando intentaba cruzar la frontera entre Hungría y Ucrania. Bouvier fue detenido el 23 de octubre de 2022 en Sablé-sur-Sarthe, en el oeste de Francia.

Exsoldado, Le Priol sirvió en Mali, Níger y Yibuti, donde presuntamente estranguló y agredió a una prostituta.

Fue repatriado a Francia en 2015 debido a un trastorno postraumático, y su contrato militar fue rescindido en 2017 después de que se le acusara de agresión con agravantes en relación con un incidente de octubre de 2015 que involucró al expresidente de una asociación estudiantil de extrema derecha.

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FUENTE: AP