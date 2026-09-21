Dos heridos en un un tiroteo cerca de una sinagoga en Ontario durante el Yom Kippur

La Unidad de Investigaciones Especiales de la provincia indicó que el intercambio de disparos ocurrió cerca de la sinagoga Sons of Jacob en Belleville, Ontario, a unos 110 millas al este de Toronto. La policía de Belleville señaló que el agente se encontró con el hombre alrededor de las 7:10 de la tarde y que ambos fueron trasladados a un hospital.

La policía no ha dicho qué provocó el tiroteo ni si la sinagoga o la comunidad judía fueron el objetivo. Indicaron que no había riesgo para la seguridad pública y pidieron a la gente que evitara la zona mientras los agentes investigaban.

La Unidad de Investigaciones Especiales, el organismo civil que investiga incidentes graves en los que participan policías, informó que envió investigadores al lugar.

La policía de Belleville dijo que no proporcionaría más información mientras la investigación estuviera en marcha.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, afirmó que el tiroteo ocurrió fuera de la sinagoga mientras la gente se reunía para Yom Kippur.

“Estoy indignado por el tiroteo que ocurrió fuera de la sinagoga Sons of Jacob en Belleville a primera hora de esta noche, mientras miembros de la comunidad judía se reunían para conmemorar Yom Kippur”, escribió Ford en una publicación en redes sociales.

Ford dijo que las personas judías “tienen todo el derecho a reunirse y practicar su culto de manera segura y sin miedo” y pidió que los responsables fueran arrestados y procesados.

“Mis pensamientos también están con el agente de policía que recibió un disparo, así como con su familia y seres queridos”, añadió Ford.

La Policía Regional de York indicó que no había una amenaza conocida en la región, pero que los residentes deben esperar un aumento de patrullajes en los lugares de culto.

El tiroteo del domingo ocurre meses después de que el primer ministro, Mark Carney, advirtiera que Canadá estaba fallándole a su comunidad judía en medio de un aumento del antisemitismo.

Carney mencionó tiroteos en escuelas judías, ataques con bombas incendiarias contra sinagogas y agresiones a centros comunitarios y a negocios de propiedad judía. Su gobierno anunció millones en fondos adicionales para ayudar a instituciones religiosas a pagar infraestructura de seguridad, capacitación y personal.

Algunas sinagogas en el área de Toronto también habían sido blanco de disparos anteriormente. En marzo, disparos dañaron las entradas de sinagogas en Vaughan y Toronto. Nadie resultó herido. Posteriormente, la policía arrestó a tres sospechosos en relación con esos tiroteos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP