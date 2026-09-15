Dos empleados del gobierno de EEUU fueron baleados por error por soldados en Esuatini

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Los trabajadores de Estados Unidos recibieron los disparos durante una operación contra el contrabando realizada por el ejército de Esuatini en una región rural del noreste del país a última hora del viernes, señaló el gobierno de Esuatini en un comunicado difundido a última hora del lunes.

Los estadounidenses sufrieron “lesiones leves” y había una investigación en curso, declaró a The Associated Press el martes la portavoz del gobierno de Esuatini, Thabile Mdluli.

El gobierno no identificó de inmediato a los empleados heridos ni explicó por qué se encontraban allí. El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que estaba al tanto de los disparos y que “el personal de Estados Unidos afectado está a salvo”, pero tampoco los identificó de inmediato. Añadió que estaba trabajando con el gobierno de Esuatini en una investigación.

El portavoz del ejército de Esuatini, Sandile Gwebu, dijo a AP que ahora se trata de “un asunto diplomático” gestionado por ambos países y no ofreció más detalles.

El gobierno de Esuatini afirmó en su comunicado que “el incidente está siendo tratado con la seriedad que amerita”.

Esuatini es un pequeño reino de alrededor de 1,3 millones de habitantes en la frontera entre Sudáfrica y Mozambique. Está gobernado por el rey Mswati III, quien ostenta el poder político supremo y es el último monarca absoluto de África.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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