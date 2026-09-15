americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Dos empleados del gobierno de EEUU fueron baleados por error por soldados en Esuatini

MANZINI, Esuatini (AP) — Soldados de la nación africana de Esuatini dispararon accidentalmente la semana pasada contra dos empleados del gobierno de Estados Unidos, informó el gobierno del país africano.

Los trabajadores de Estados Unidos recibieron los disparos durante una operación contra el contrabando realizada por el ejército de Esuatini en una región rural del noreste del país a última hora del viernes, señaló el gobierno de Esuatini en un comunicado difundido a última hora del lunes.

Los estadounidenses sufrieron “lesiones leves” y había una investigación en curso, declaró a The Associated Press el martes la portavoz del gobierno de Esuatini, Thabile Mdluli.

El gobierno no identificó de inmediato a los empleados heridos ni explicó por qué se encontraban allí. El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que estaba al tanto de los disparos y que “el personal de Estados Unidos afectado está a salvo”, pero tampoco los identificó de inmediato. Añadió que estaba trabajando con el gobierno de Esuatini en una investigación.

El portavoz del ejército de Esuatini, Sandile Gwebu, dijo a AP que ahora se trata de “un asunto diplomático” gestionado por ambos países y no ofreció más detalles.

El gobierno de Esuatini afirmó en su comunicado que “el incidente está siendo tratado con la seriedad que amerita”.

Esuatini es un pequeño reino de alrededor de 1,3 millones de habitantes en la frontera entre Sudáfrica y Mozambique. Está gobernado por el rey Mswati III, quien ostenta el poder político supremo y es el último monarca absoluto de África.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Liexer De La Cruz conduce su triciclo con clientes en Minas, en la provincia cubana de La Habana, el viernes 4 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Un hombre lucha por una nueva vida en Cuba tras ser expulsado de EEUU

Destacados del día

Arrestan en Texas a cubano que tenía una orden de deportación pendiente desde hace más de 26 años

Arrestan en Texas a cubano que tenía una orden de deportación pendiente desde hace más de 26 años

COLAPSA ENORME EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN EN BRICKELL, aplasta vehículos y deja cuatro personas heridas en Miami
ULTIMA HORA

COLAPSA ENORME EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN EN BRICKELL, aplasta vehículos y deja cuatro personas heridas en Miami

¡INSÓLITO EN MIAMI! Dos cubanos de 89 y 73 años caen acusados de tráfico de cocaína

¡INSÓLITO EN MIAMI! Dos cubanos de 89 y 73 años caen acusados de tráfico de cocaína

El entonces presidente venezolano Nicolás Maduro (izq) con Alex Saab en un evento en Caracas el 23 de enero del 2024. (AP foto/Jesus Vargas)

Aliado de Maduro planea declararse culpable de lavado de dinero en juicio en EEUU

ICE SOBRE CUBANO DEPORTADO DE MIAMI: Se infiltró y reportó sobre comunidades del exilio cubano

ICE SOBRE CUBANO DEPORTADO DE MIAMI: "Se infiltró y reportó sobre comunidades del exilio cubano"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter