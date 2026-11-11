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Doncic, Mamukelashvili y Reaves guían a Lakers a 7ma victoria seguida, 123-112 ante Bucks

MILWAUKEE (AP) — Luka Doncic anotó 32 puntos, Sandro Mamukelashvili sumó 23 y Austin Reaves agregó 18 por los Lakers de Los Ángeles, quienes ampliaron su racha de victorias a siete partidos, al doblegar el miércoles 123-112 a los Bucks de Milwaukee.

El esloveno Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, sonríe durante el encuentro ante los Bucks de Milwaukee, el miércoles 11 de noviembre de 2026 (AP Foto/Aaron Gash)
El esloveno Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, sonríe durante el encuentro ante los Bucks de Milwaukee, el miércoles 11 de noviembre de 2026 (AP Foto/Aaron Gash) AP

Mamukelashvili, una selección de segunda ronda de los Bucks en el draft de 2021, igualó su máxima cifra de la temporada en puntos, establecida el lunes en Atlanta. Reaves volvió a la acción después de perderse el partido del lunes por enfermedad.

Walker Kessler aportó 10 puntos y 11 rebotes, y Collin Sexton contribuyó con 10 unidades a la causa de Los Ángeles, que ostenta una foja de 11-2, la mejor de la liga.

Tyler Herro, líder anotador de la temporada, se perdió su primer partido de la campaña la noche del martes debido a una contusión en la rodilla derecha. Esta vez, regresó con 25 puntos y siete asistencias por los Bucks.

El mexicano Jaime Jáquez Jr. logró su mejor estadística de la temporada con 23 puntos por Milwaukee, que perdió su octavo partido consecutivo y cayó a 1-11.

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FUENTE: AP

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