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Doncic guía a los Lakers a vencer 100-92 a los Rockets para su 6ta victoria seguida

HOUSTON (AP) — Luka Doncic anotó 36 puntos para liderar a los Lakers de Los Ángeles a una victoria por 100-92 sobre los Rockets de Houston la noche del lunes, en el primer partido de una serie de dos encuentros entre equipos que luchan por la posición de playoffs en la Conferencia Oeste.

Luka Doncic (77), de los Lakers de Los Ángeles, dispara mientras Amen Thompson (1), de los Rockets de Houston, defiende durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 16 de marzo de 2026, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip)
Luka Doncic (77), de los Lakers de Los Ángeles, dispara mientras Amen Thompson (1), de los Rockets de Houston, defiende durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 16 de marzo de 2026, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip) AP

Los Angeles se colocó 1 1/2 juegos por delante de Houston en la pelea por el tercer puesto de la clasificación del Oeste. Hubo 13 cambios de liderazgo en un partido con ambiente de playoffs, pero los Lakers finalmente lograron su sexta victoria consecutiva.

LeBron James encontró a Marcus Smart para un triple desde la esquina que puso a Los Angeles arriba 94-90 con dos minutos por jugar. James terminó con 18 unidades, cinco rebotes y cinco asistencias.

Doncic encestó dos triples consecutivos en los minutos finales del tercer cuarto para darle a los Lakers una ventaja de 83-80, después de irse al descanso abajo 57-51. Doncic acertó cuatro de 12 triples en el partido y necesita 11 más para igualar el récord de la franquicia de D’Angelo Russell, de 226 en una temporada.

Doncic sumó su sexto partido consecutivo con 30 o más tantos, pero se quedó apenas corto de su 12do juego de 40 puntos esta temporada. Atinó 14 de 27 en tiros de campo.

Jabari Smith Jr. encabezó a Houston con 22 unidades. Amen Thompson aportó 19 y Kevin Durant agregó 18 para los Rockets, que cometieron 24 pérdidas de balón, frente a solo 12 de Los Angeles.

Houston no contó con Alperen Sengun, quien lidiaba con dolor en la parte baja de la espalda. Sengun promedia 20,2 puntos, solo por detrás de Durant en los Rockets.

Los Rockets ganaron el primer enfrentamiento entre ambos equipos esta temporada, 119-96, en Los Angeles el 25 de diciembre.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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