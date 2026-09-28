Doncic dice que se siente cómodo liderando a los Lakers tras la salida de LeBron James

El base de los Lakers de Los Ángeles, Luka Doncic, gesticula mientras habla con los medios durante el día de medios el 28 de septiembre de 2026 en El Segundo, California. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

Sin embargo, Doncic sigue ansioso por asumir la mayor responsabilidad de su carrera en el baloncesto hasta la fecha, tras la decisión de LeBron James de dejar Los Ángeles.

“Es como un nuevo desafío. Me gustan los desafíos. No diría que me siento diferente, pero sí diría que me siento honrado”, señaló Doncic el lunes, cuando los Lakers se presentaron al campamento de entrenamiento para el día de medios.

Doncic está completamente recuperado de la lesión en el tendón de la corva que lo mantuvo fuera de la duela mientras James condujo a los Lakers a la segunda ronda de los playoffs. Doncic no juega un partido de la NBA desde el 2 de abril, y durante el verano se tomó la recuperación con calma para asegurarse de no tener restricciones cuando se abriera el campamento —porque sabía que los Lakers, con su nueva configuración, tienen mucho trabajo por hacer en una ventana corta.

“Se siente genial”, comentó Doncic. “Obviamente es un nuevo desafío. He estado en esta posición en mi carrera muchas veces, así que no es algo nuevo para mí. Pero me siento muy bien. Estoy emocionado. Estoy listo para empezar. Ha pasado mucho tiempo desde que jugué baloncesto, así que estoy listo”.

Doncic entiende y asume la importancia internacional de ser la cara de la marca global de los Lakers, pero también sabe que este equipo en particular debe forjar rápidamente una identidad tras la salida del máximo anotador en la historia de la NBA, junto con varios jugadores de la rotación.

Encabezados por el pívot Walker Kessler, los Lakers tienen nueve caras nuevas entre los 16 jugadores con contratos de la NBA, en otro año más de enormes cambios en su plantilla.

El gerente general Rob Pelinka quiere que esa rotación se desacelere en los próximos años, por lo que firmó a varios jugadores complementarios del grupo de edad de Doncic y del escolta de alta anotación Austin Reaves, con la esperanza de que todos crezcan juntos a largo plazo. Junto con Kessler, Los Ángeles incorporó a Collin Sexton, Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili, Kevon Looney, Matisse Thybulle, Ziaire Williams y Jaden Hardy.

“Me gusta todo el mundo que firmamos”, manifestó Doncic. “Creo que hay muchos tipos infravalorados. Pudimos pasar algo de tiempo juntos fuera de la cancha, y ahora el campamento de entrenamiento nos va a ayudar mucho. Enfocarnos en el baloncesto, conocer lo que nos gusta en la cancha. Estoy muy emocionado de jugar con todos ellos”.

La clave más importante es Kessler, cuya protección del aro y capacidad para finalizar alley-oops parece ser exactamente lo que Doncic siempre ha querido en un hombre grande. Doncic reconoce que estuvo presionando con fuerza para la adquisición de Kessler.

“He jugado muchos partidos contra Walk”, dijo Doncic, exbase de los Mavericks, sobre Kessler, ex pívot del Jazz. “Siempre fue duro jugar contra él. Así que realmente lo quería. Creo que la organización lo quería. Yo lo quería. Todos los jugadores lo querían. Creo que encaja de manera increíble con nosotros. (Él) obviamente protege el aro, pero además en ataque mejoró muchísimo. Nos va a ayudar mucho”.

Doncic y James no encontraron un ritmo ganador en su primera media temporada juntos, y Doncic tuvo que comenzar la temporada pasada sin James, quien estuvo fuera por ciática durante los primeros 14 partidos.

Doncic tomó con seguridad las riendas de los Lakers con una ráfaga anotadora al inicio de la temporada que no aflojó ni siquiera cuando James se recuperó, lo que le permitió ganar su segundo título de máximo anotador de la NBA en tres temporadas, con 33,5 puntos por partido.

Pero Doncic solo jugó 64 partidos la temporada pasada, y su amigo cercano Reaves apenas apareció en 51. Si los Lakers van a convertirse en un aspirante al título, ambos escoltas saben que necesitan estar en la cancha con regularidad —y deben estar conectados con sus compañeros.

Doncic dio su primer gran paso como líder principal de los Lakers durante el verano, cuando organizó un viaje del equipo a su Eslovenia natal. Todos los veteranos hicieron el viaje, y Doncic los llevó a jugar golf, a los bolos y a remar cuando no estaban jugando, saliendo a cenar o simplemente haciendo el tonto.

“Nos movíamos por ahí como el presidente”, dijo Jake LaRavia sobre las multitudes entusiasmadas que siguieron a los Lakers en Liubliana y los alrededores.

De hecho, todos los Lakers hablan con entusiasmo de su tiempo en Eslovenia, donde los vínculos que forjaron les han dado una ventaja para construir la química necesaria para ganar en la NBA.

“Creo que la pasamos increíble”, expresó Doncic. “Tuvimos dos partidos informales, pero fue más para conocer a los jugadores fuera de la cancha. Fue increíble, y creo que todos la pasamos bien”.

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FUENTE: AP