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Doncic anota 43 y Lakers amplían a 8 su racha con triunfo 131-123 ante Suns

PHOENIX (AP) — Luka Doncic anotó 43 puntos y los Lakers de Los Ángeles ampliaron a ocho partidos su racha de victorias al resistir el intento de remontada de los Suns de Phoenix para imponerse 131-123 el domingo.

Luka Doncic (77), de los Lakers de Los Ángeles, dispara sobre Khaman Maluach (10), de los Suns de Phoenix, durante el juego de baloncesto de la NBA, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Darryl Webb)
Luka Doncic (77), de los Lakers de Los Ángeles, dispara sobre Khaman Maluach (10), de los Suns de Phoenix, durante el juego de baloncesto de la NBA, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Darryl Webb) AP

Los Ángeles jugó sin su segundo máximo anotador, Austin Reaves, debido a una contusión en el talón sufrida ante Milwaukee el miércoles.

Eso hizo poco por frenar al equipo más anotador de la NBA — durante tres cuartos.

Los Lakers llegaron a tener ventaja de 31 puntos hacia el final del tercer cuarto, pero los Suns reaccionaron en el cuarto periodo impulsados por Collin Gillespie. Anotó 12 de sus 26 unidades en el último cuarto y acercó a los Suns a 126-121 con una bandeja en penetración cuando quedaban 1:05.

Phoenix no se acercó más.

Quentin Grimes encestó un triple con tablero cuando faltaban 34 segundos y Doncic lo sentenció con dos tiros libres.

Doncic, el máximo anotador de la NBA, encestó cinco triples y acertó 12 de 14 tiros libres para su sexto partido de 40 puntos esta temporada. Grimes acertó 5 de 6 en triples y terminó con 22 puntos.

El máximo anotador de los Suns, Devin Booker, tuvo 17 puntos, pero lanzó 4 de 14 de campo y falló sus cuatro intentos de triple. No jugó en el cuarto periodo mientras los Suns intentaban la remontada.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP

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