Don Mattingly tiene un papel raro en este Juego de Estrellas, dirige contra sus ex Azulejos

El mánager interino de los Filis de Filadelfia Don Mattingly, derecha, y el piloto de los Dodgers de Los Ángeles, Dave Roberts, hablan en el campo en el marco del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, el lunes 13 de julio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Mattingly renunció a un puesto garantizado en el dugout de la Liga Americana cuando dejó su trabajo como coach de banca de Toronto, con el mánager John Schneider, después de la Serie Mundial, que los Azulejos perdieron en siete juegos ante los Dodgers.

Seis veces elegido al Juego de Estrellas de la Liga Americana, Mattingly pensó en ese momento que había terminado con el béisbol.

No solo sigue en el deporte — ahora es el mánager interino de los Filis de Filadelfia y los tiene de vuelta de lleno en la pelea por los playoffs.

También será coach contra Schneider y el cuerpo técnico de sus Azulejos en el Juego de Estrellas del martes, que se disputará en el Citizens Bank Park, casa de Filadelfia.

“Es raro estar del otro lado”, comentó Mattingly el lunes. “Estaba un poco dividido. Pero luego llego a casa y mi hijo de 11 años me preguntó: ‘¿Podemos ir al campo para el Derby de Jonrones?’ Y es como, OK, bueno, ya está, se acabó eso. Él tomó esa decisión”.

Mattingly está recibiendo indicaciones de un par de sus hijos en Filadelfia.

Mattingly aceptó originalmente el trabajo en Filadelfia para desempeñarse como coach de banca del entonces mánager Rob Thomson, por insistencia de su hijo menor, Louis.

“Fue algo así como: ‘Papá, no puedes parar. Tienes que seguir’”, recordó Mattingly en enero.

Mattingly siguió adelante y se incorporó a una organización de los Filis donde otro hijo, Preston, es el gerente general.

Mattingly dijo en noviembre que dejó su puesto en Toronto después de llegar a su primera Serie Mundial por el deseo de pasar más tiempo con su familia.

Es una gran reunión familiar en Filadelfia.

El segunda base de los Azulejos y All-Star, Ernie Clement, dijo que Mattingly hizo falta en Toronto.

“Es genial que se haya unido a Preston”, expresó Clement. “Están haciendo un gran trabajo”.

Mattingly tiene marca de 45-24 con los Filis desde que asumió el cargo, cuando Thomson fue despedido a finales de abril después de que el equipo había perdido 11 de 12 juegos y estaba empatado en el último lugar de las Grandes Ligas. Liderados por los estelares Bryce Harper, Kyle Schwarber, Brandon Marsh, Jhoan Duran, el peruano Jesús Luzardo y el abridor de la Liga Nacional, el dominicano Cristopher Sánchez, los Filis están a solo dos juegos de Atlanta en el Este de la Liga Nacional.

Mattingly ha dicho que le interesaría que le quitaran la etiqueta de interino y posiblemente regresar para una segunda temporada como mánager. Señaló el lunes que quería dejar esa conversación para la temporada baja.

Mattingly está en su 23ra temporada consecutiva como mánager y coach de Grandes Ligas, tras haber dirigido a los Dodgers y a los Marlins de Miami.

Mattingly jugó 14 temporadas como primera base en las Grandes Ligas, todas con los Yankees, de 1982 a 1995. Jugador Más Valcioso de la Liga Americana en 1985, fue capitán de los Yankees en sus últimas cinco temporadas. No llegó a los playoffs hasta 1995, cuando bateó para .417 con un jonrón y seis carreras impulsadas en la derrota en cinco juegos ante Seattle en la Serie Divisional.

Mattingly, de 65 años, dijo que se siente “tan agradecido como se puede” por su carrera, incluso si termina sin un anillo de Serie Mundial.

“He estado en este deporte durante mucho tiempo”, manifestó Mattingly. “He hecho muchas cosas tremendas por mi familia. No me siento desafortunado en absoluto”.

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FUENTE: AP