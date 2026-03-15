Dominicano José Ramírez sale del juego de Guardianes con dolor en el hombro izquierdo tras barrida

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El dominicano José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland, evade un pelotazo en la caja de bateo durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rojos de Cincinnati, el sábado 21 de febrero, en Goodyear, Arizona. (AP Foto/Chris Carlson) AP

Vogt indicó que Ramírez será reevaluado el lunes.

Ramírez se fue de 2-1 en el juego, que Cleveland ganó 12-6. Conectó un doble en la segunda entrada y luego se robó la tercera base. Carter Kieboom bateó como emergente por él en la cuarta.

Ramírez, siete veces All-Star y quien ha jugado toda su carrera de 13 años en Cleveland, terminó tercero en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Americana la temporada pasada tras batear para .283 con 30 jonrones y 85 carreras impulsadas. De por vida batea .279, con 285 jonrones y 949 carreras impulsadas.

Ramírez, de 33 años, firmó un contrato de siete años y 175 millones de dólares esta temporada baja, el más grande en la historia de la franquicia.

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FUENTE: AP